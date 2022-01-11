对上市公司滥用停复牌说“不”
近日，中国证监会公布《上市公司股票停复牌规则》，明确上市公司不得滥用停牌或复牌损害投资者合法权益。
停复牌本是上市公司的一项正常行为，其初衷是防止正在筹划或进行的重大事项引发股价大幅波动，以保护投资者利益。然而，长期以来停复牌却被某些上市公司“钻空子”滥用，成为A股市场一块“牛皮癣”。
比如，有的上市公司一遇到股价异动，特别是股价连续下跌，就公告“重要事项未公告停牌”“筹划重大事项停牌”；有的在大股东质押风险暴露时，“积极配合”一停了之，等待市场情绪转暖；有些公司任性地用停牌来反制要约收购；还有些上市公司大搞“忽悠式重组”停牌，通过操纵停复牌谋取不当私利……这些滥用停复牌的行为，干扰了市场交易的连续性和流动性，破坏了资本市场秩序。特别是那些借停牌操纵股价等违法行为，不仅侵害了投资者合法权益，还严重影响了市场资源配置效率，更损害了A股市场的国际形象。
当前，越来越多外资增配A股，这对上市公司规范治理等提出了更高要求，尤其要求上市公司保障自身股票交易的流动性和连续性，有效维护投资者的知情权和交易权。
分析上市公司滥用停复牌的行为，其根源是大股东和管理层忽视法律权威，轻视投资者权益，投机行为突出，同时还有惩戒力度不足的缘故。
此次发布实施的《上市公司股票停复牌规则》明确提出上市公司不得滥用停复牌损害投资者合法权益。一旦违反相关规定，证监会将依法查处，追究违法违规主体的法律责任。通过实施新规，加大惩戒力度，提高违法成本，让滥用停复牌的公司得不偿失。这是塑造上市公司不愿“任性”停牌的环境，构建上市公司不敢“任性”停牌的制度，推行上市公司不能“任性”停牌的重要监管实践。
对上市公司而言，要严格守法，不搞“躲跌”式停牌，不为忽悠股价而停牌。同时，还须练好信息披露内功，加强和改进信披和内幕信息管理，有效防止市场传言及由传言引起的股价异动。对于广大投资者而言，要格外关注那些滥用停复牌上市公司的诚信问题，保持应有警惕。
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