“复兴号”首次开进大凉山
2022年01月11日08:49 | 来源：经济日报
小字号
原标题：“复兴号”首次开进大凉山
右图 1月8日，一列参与调试的复兴号动车行驶在新成昆铁路德昌县段。
新华社记者 江宏景摄
本报成都1月10日讯（记者刘畅）D843次“复兴号”动车组10日从四川省凉山彝族自治州西昌西站开出，4小时21分后抵达昆明站，成为成昆铁路扩能工程冕宁至米易段开通运营后，西昌西站开出的首趟“复兴号”动车组。
(责编：罗知之、陈键)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 国家发改委：严禁以建设口岸查验基础设施名义违规建设党政机关办公用房等楼堂馆所
- 人民网北京1月10日电 （申佳平）据国家发展改革委官网消息，为进一步规范中央预算内投资支持国家对外开放口岸查验基础设施建设项目管理，提高中央预算内投资效益，国家发展改革委近日印发《国家对外开放口岸查验基础设施建设专项管理办法》（以下简称《办法》），其中强调严禁以建设口岸查验基础设施名义违规建设党政机关办公用房等楼堂馆所。 据介绍，口岸查验基础设施包括海关、移民、海事等口岸查验机构开展检查检验工作所需的业务技术用房。…
相关新闻
- 评论
- 关注