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“复兴号”首次开进大凉山

2022年01月11日08:49 | 来源：经济日报
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原标题：“复兴号”首次开进大凉山

右图 1月8日，一列参与调试的复兴号动车行驶在新成昆铁路德昌县段。

新华社记者 江宏景摄

本报成都1月10日讯（记者刘畅）D843次“复兴号”动车组10日从四川省凉山彝族自治州西昌西站开出，4小时21分后抵达昆明站，成为成昆铁路扩能工程冕宁至米易段开通运营后，西昌西站开出的首趟“复兴号”动车组。

(责编：罗知之、陈键)

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