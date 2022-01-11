去年前11个月，个贷90%以上用于支持首贷房——
房地产合理贷款需求得到满足
在近日举行的中国银保监会例行新闻发布会上，中国银保监会新闻发言人、办公厅副主任张忠宁介绍，银行业保险业服务实体经济能力持续巩固。去年前11个月，新增贷款19.2万亿元，主要投向制造业、基础设施建设等领域，到11月末，普惠型小微企业贷款余额18.7万亿元，同比增长24.1%，保险业提供风险保障金额同比增长34.6%。前11个月，保险业累计赔付支出1.4万亿元，同比增长15.4%。
“在坚决落实‘房住不炒’政策背景下，11月末房地产贷款同比增长8.4%，整体保持稳定，购房者的合理住房需求进一步得到满足，个人住房贷款中90%以上用于支持首贷房。对于长租房市场保障性住房建设的金融支持力度加大，投向住房租赁市场的贷款增速接近各项贷款平均增速的5倍。”张忠宁说。
值得注意的是，包括此次在内，自从去年11月以来，银保监会已就房贷问题3次发声。去年11月19日，银保监会新闻发言人在答记者问时表示，银行业金融机构资金供给合理充裕，有效满足了实体经济合理资金需求，“房地产合理贷款需求得到满足”；去年12月3日，银保监会新闻发言人表示，“要根据各地不同情况，重点满足首套房、改善性住房按揭需求，合理发放房地产开发贷款、并购贷款，加大保障性租赁住房支持力度，促进房地产行业和市场平稳健康发展”。
在业内专家看来，房贷额度在未来一段时间将会有较充足的保障。据招联金融首席研究员董希淼分析，央行在去年12月15日全面降准0.5个百分点，共计释放长期资金约1.2万亿元。从流动性角度来讲，预计一段时间内市场流动性都会保持合理充裕。由于供给增加，房贷额度在未来一段时间也将会有更充足的保障，房贷利率或有所下行。
实际上，去年年底已有多家股份制商业银行对部分地区的房贷利率做出调整，尤其是首套房贷利率下调幅度较大，引发广泛关注。在专家看来，这样的变化对房地产市场的影响是积极正面的，但需要注意的是，监管坚持“房住不炒”的定位不会改变，个别银行对房贷利率的调整也不会改变房地产市场整体的走向。
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