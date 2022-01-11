金融租赁服务实体大有可为
近日，中国银保监会发布了《金融租赁公司项目公司管理办法》，对进一步健全完善金融租赁业务监管规制，强化风险防范具有重要作用。
目前看，我国金融服务体系多层次构建尚待完善，以信贷为主的间接融资方式仍占主要地位，这显然满足不了新形势下实体经济的发展需要。金融租赁方式主要用于大型成套设备的租赁，这不仅能提供传统信贷产品提供不了的金融服务，而且非常契合实体企业的生产经营需要。特别是金融租赁公司以项目公司形式开展的各种融资租赁业务，近几年在境内保税地区、自由贸易试验区、自由贸易港等，切实服务了这些区域的核心功能需要。租赁交易涵盖飞机、船舶、集装箱、海洋工程结构物等诸多方面，市场基础不断完善，业务规模不断增长，同时有力支持了“一带一路”“走出去”等融资租赁需求。可以说，金融租赁经过近几年的发展，已经成为我国金融体系的重要补充，在服务实体经济中占据越来越重要的地位。
然而，随着国内外经济金融形势的不断变化和业务探索的不断深入，金融租赁业管理难度和风险日益增加。比如资金不足的流动性风险、信息不对称产生的信用风险、租赁物经营管理等风险，尤其是对承接大型租赁项目的金融租赁公司专业子公司，其监管和风控管理更是亟待加强。银保监会此次发布的《金融租赁公司项目公司管理办法》就是针对这些风险而来的。《办法》要求金融租赁公司、专业子公司遵循并表管理原则、穿透管理原则，建立健全管理制度及机制，全面实施风险管理。同时明确项目公司对应关系、股权转受让、清算关闭、境外管理型项目公司职能、层级等。
应该说，金融租赁如何高效服务实体经济是一个长期的课题。加强内部风险管理还只是提升服务能力的一个方面，要真正服务好实体经济，金融租赁公司及项目子公司必须拓宽视野，培育多元化盈利模式，走内涵式发展道路，包括加大在政府采购、公共服务、推进基础设施建设和运营中的参与力度等。特别是能在境内保税地区、自由贸易试验区、自由贸易港提供服务的金融租赁专业子公司，在风险可控的前提下，更要率先创新，大胆尝试，谋求差异化发展。比如不要把眼光全盯在目前大多数金融租赁公司都争相从事的航空、电力、船舶等领域，能否推出一些面对中小企业的设备租赁，这不仅有巨大的市场，风险也相对可控，而且还能有效缓解中小企业的资金困境，在一定程度上避免了同质化竞争的空耗。此外还需要关注经济发展中生长出的新领域，像新基建就是一个广阔的市场，涉及从最初的芯片制造到最后的智慧城市等，在这个超长的产业链中哪些适合金融租赁，值得探索。
总之，实体经济需要金融租赁的支持，金融租赁公司及其项目子公司只有在市场中精准定位，寻求到适合自己的业务领域，才可能在新经济发展中施展拳脚，稳固好自己的一席之地。而《办法》的推出无疑为金融租赁市场的规范发展添了一把薪。
分享让更多人看到
推荐阅读
- 国家发改委：严禁以建设口岸查验基础设施名义违规建设党政机关办公用房等楼堂馆所
- 人民网北京1月10日电 （申佳平）据国家发展改革委官网消息，为进一步规范中央预算内投资支持国家对外开放口岸查验基础设施建设项目管理，提高中央预算内投资效益，国家发展改革委近日印发《国家对外开放口岸查验基础设施建设专项管理办法》（以下简称《办法》），其中强调严禁以建设口岸查验基础设施名义违规建设党政机关办公用房等楼堂馆所。 据介绍，口岸查验基础设施包括海关、移民、海事等口岸查验机构开展检查检验工作所需的业务技术用房。…
相关新闻
- 评论
- 关注