王绪瑾

原标题：保险代理为何退出市场

近日，一家名为“江苏华为保险代理有限公司”的企业公告自愿退出保险代理市场，引发关注。据统计，2021年以来，各地已陆续注销2000多家保险中介机构的经营保险代理业务许可证。这些保险代理机构为何选择退出市场？如何更好促进行业健康发展？

一个保险大国必有发达的保险中介做后盾。国际经验表明，利用保险代理人或经纪人展业可降低三分之一到一半的展业成本，可促进保险公司竞争、提高服务质量，可提升保险业的公信力。保险代理人为推动我国保险业务发展、提高国民保险保障程度发挥了重要的推动作用。

但是，当前保险代理业也面临转型问题。从外部来看，受新冠肺炎疫情影响，保险业展业难度不断增加。从内部来看，在监管政策与市场环境的共同作用下，保险代理公司经营成本上升，自身管理不善和人才短缺等也增大了违规风险。在双重压力下，部分保险代理机构或个人不得不告别这一市场。

需要看到的是，我国保险市场的深度和密度还有很大空间，长期发展潜力巨大的趋势也没有改变，与之相适应的保险代理市场发展空间依然广阔。保险代理行业企业要把握好转型期的机会，遵循市场和行业发展规律，做好几方面工作。

公司治理完善化。公司治理的核心在于按照公司法明确“一层三会”的责权，并辅之以配套制度，为保险代理公司规范经营创造条件。

代理人才专业化。保险代理提供的是服务，服务的关键是人才。要有懂保险业务又懂新技术的复合人才，通过股权激励、企业年金、司龄工资、优先提升等机制留住人才。

经营手段科技化。在保险代理经营中，要充分运用如大数据、人工智能、物联网、云计算、区块链等有关技术。在展业手段上，要注意线上与线下的结合，充分挖掘客户资源，及时有效做好保险服务。

经营业务特色化。随着保险代理公司不断增加，竞争已从跑马圈地、大而全转向了比服务、比质量，这就要求保险代理企业经营业务专而美、专而精，以便赢得更多客户。

保险代理服务化。保险代理服务包括基本服务、附加服务和延伸服务。基本代理服务的核心是展业和防灾防损。附加服务是为没有发生保险事故的被保险人给予一定鼓励的服务。延伸服务则是在购买某一保险产品时所得到的一种有偿、优惠的购买其他相关产品的服务。应做到，保证基本服务、鼓励附加服务、创新延伸服务。

目前，我国保险代理业正处在转型期，只有抓住机遇，中国保险代理业才能迎来高质量发展。

（作者系北京工商大学保险研究中心主任）

(责编：罗知之、陈键)