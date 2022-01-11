张建军

原标题：金融活水浇灌产业之花

拿到10万元贴息贷款后，返乡创业的曾华健实现了规模养殖瘦身鲩；红旗村合作社撬动40亩“撂荒地”种植番薯……2021年6月份以来，广东省四会市罗源镇与银行、农户共同探索乡村振兴贴息贷款，缓解贷款难、贷款贵、放款慢等问题，实现种植养殖大幅增收，当年该镇各村集体收入平均超15万元。

2021年年初，罗源镇党委书记焦亚邱在调研时遇到农户“四连问”：没有抵押物如何贷款？贴息贷款如何真正减负？放款如何一步到位？贷款周期能否延长？

“农户的发问靶向是融资问题，指向是金融服务乡村振兴。”焦亚邱告诉记者，该镇气候条件优越，但受制于资金问题，特色农业活力还未得到全面激发。为加快补齐农业农村发展短板，罗源镇召集中国人民银行四会支行、广东四会泰隆村镇银行、各村小组负责人和农户代表商议，围绕金融助力乡村振兴想对策、出实招。

针对贷款难，罗源镇与银行走村串户“摸家底”，只要满足“两有一无”（即有劳动意愿、有劳动能力和无不良嗜好），镇村提供信用担保，凭信用和现有种植养殖基础能申请10万元贷款。针对贷款贵，罗源镇挤出20万元工作经费实施贷款贴息，镇政府每月给银行支付利息，让农户真正享受到免息减负。为加快放款，银行客户经理每人配备平板电脑到田间地头，农户“一次不用跑”。针对农业种植养殖周期长，经与银行协商，个别项目还贷期限延长1年至2年。半年多来，罗源镇27个合作社和农户申请了贴息贷款。

作为“广东十大绿美森林小镇”，罗源镇生态农业发展空间广阔。“我们要大力开发腊肠、丝苗米、乡村旅游等产业，逐渐打开发展新天地。”焦亚邱说，盘活并做大全镇农业以及农村新业态，新的经营主体增多，资金需求还将不断增长。

“罗源镇为普惠式金融助力乡村产业做了有益探索，近期我们将在四会市推出‘振兴贷’，贴息资金从省、市下拨的驻镇帮镇扶村专项资金中申请提取，贷款年利率仅4%。”中国人民银行四会支行负责人告诉记者，四会市从银行系统选派168名青年骨干挂职镇村“金融副书记”，精准对接乡村产业和个人融资需求，以普惠金融推动农村产业高效发展。

(责编：罗知之、陈键)