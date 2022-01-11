金融活水浇灌产业之花
拿到10万元贴息贷款后，返乡创业的曾华健实现了规模养殖瘦身鲩；红旗村合作社撬动40亩“撂荒地”种植番薯……2021年6月份以来，广东省四会市罗源镇与银行、农户共同探索乡村振兴贴息贷款，缓解贷款难、贷款贵、放款慢等问题，实现种植养殖大幅增收，当年该镇各村集体收入平均超15万元。
2021年年初，罗源镇党委书记焦亚邱在调研时遇到农户“四连问”：没有抵押物如何贷款？贴息贷款如何真正减负？放款如何一步到位？贷款周期能否延长？
“农户的发问靶向是融资问题，指向是金融服务乡村振兴。”焦亚邱告诉记者，该镇气候条件优越，但受制于资金问题，特色农业活力还未得到全面激发。为加快补齐农业农村发展短板，罗源镇召集中国人民银行四会支行、广东四会泰隆村镇银行、各村小组负责人和农户代表商议，围绕金融助力乡村振兴想对策、出实招。
针对贷款难，罗源镇与银行走村串户“摸家底”，只要满足“两有一无”（即有劳动意愿、有劳动能力和无不良嗜好），镇村提供信用担保，凭信用和现有种植养殖基础能申请10万元贷款。针对贷款贵，罗源镇挤出20万元工作经费实施贷款贴息，镇政府每月给银行支付利息，让农户真正享受到免息减负。为加快放款，银行客户经理每人配备平板电脑到田间地头，农户“一次不用跑”。针对农业种植养殖周期长，经与银行协商，个别项目还贷期限延长1年至2年。半年多来，罗源镇27个合作社和农户申请了贴息贷款。
作为“广东十大绿美森林小镇”，罗源镇生态农业发展空间广阔。“我们要大力开发腊肠、丝苗米、乡村旅游等产业，逐渐打开发展新天地。”焦亚邱说，盘活并做大全镇农业以及农村新业态，新的经营主体增多，资金需求还将不断增长。
“罗源镇为普惠式金融助力乡村产业做了有益探索，近期我们将在四会市推出‘振兴贷’，贴息资金从省、市下拨的驻镇帮镇扶村专项资金中申请提取，贷款年利率仅4%。”中国人民银行四会支行负责人告诉记者，四会市从银行系统选派168名青年骨干挂职镇村“金融副书记”，精准对接乡村产业和个人融资需求，以普惠金融推动农村产业高效发展。
分享让更多人看到
推荐阅读
- 国家发改委：严禁以建设口岸查验基础设施名义违规建设党政机关办公用房等楼堂馆所
- 人民网北京1月10日电 （申佳平）据国家发展改革委官网消息，为进一步规范中央预算内投资支持国家对外开放口岸查验基础设施建设项目管理，提高中央预算内投资效益，国家发展改革委近日印发《国家对外开放口岸查验基础设施建设专项管理办法》（以下简称《办法》），其中强调严禁以建设口岸查验基础设施名义违规建设党政机关办公用房等楼堂馆所。 据介绍，口岸查验基础设施包括海关、移民、海事等口岸查验机构开展检查检验工作所需的业务技术用房。…
相关新闻
- 评论
- 关注