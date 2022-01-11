李思辉

原标题：岂容“逃票攻略”把人带入失信迷途

据媒体报道，近日，一名旅游视频博主发出一篇黄果树瀑布逃票攻略。视频里，这名博主介绍了他穿过一条小路，然后沿着村路、山路到达黄果树瀑布的“经验”。景区管理方表示将对此事介入调查，同时呼吁游客通过正规渠道进入景区，以免发生危险。“好的不教，教逃票。”所谓的“黄果树瀑布逃票攻略”，招致很多网友批评，有当地导游直言该视频提到的道路极易发生危险，指责视频博主不负责任。

对违规行为的指责，体现了人们尊重公共管理规定、反对破坏规则行为的基本态度。逃票乃至教人逃票，违反规则、涉嫌违法，理应受到追究。互联网上，各类“逃票攻略”并不鲜见。尤其是前些年，一份《全国景区逃票攻略》盛传，很多热门景区的详细逃票路线、方法，在网上都能找到，一度引发社会热议。

教人逃票看起来是一个“悄悄告诉你”的“福利”，实际上是一种教人破坏规则、不守诚信的错误价值引导。“人无信不立”，一个人在社会上立足，最珍贵的“门票”是诚信，它是为人处世最基本的“入场券”。尤其是在信用体系越来越完善的今天，逃票省了门票钱却丢了诚信，到底值不值？更何况，网上一些“攻略”指出的“逃票路径”，往往具有一定的安全风险。前些年，来自某高校的十几名“驴友”正是为了逃票，选择了一条没有安全措施的路线进入黄山后迷路被困，最终导致当地一名民警在营救中不幸坠崖遇难。可见，误导人们踏上未经开发、随时可能发生危险的小路，动辄鼓动逃票者“翻过去”“跳过去”，实则是不把他人生命当回事，对此人们应该保持警惕。

媒体曾把“逃票攻略”盛行的原因归结为3个方面：一是景区门票价格过高，二是景点管理存在漏洞，三是“逃票黄牛”怂恿。随着国家有关部门的多轮改革调控，如今绝大多数景区门票价格已趋于亲民，大多数工薪家庭都消费得起。眼下，除了敦促景区完善管理之外，相关部门还应加强对“逃票黄牛”的打击、对各类不负责任的视频博主的治理。

很多人把短视频定义为私人分享工具，而忽视了它的公共教化作用。作为公共传播平台上的内容，任何一段短视频的传播，都可能给人行为的暗示、价值观的引导。尤其是一些具有一定流量的社交账号，本身就具有公共传播属性，在思想调性上必须符合基本价值取向、在内容制作上必须遵守公序良俗、在表现方式上必须符合大众审美。为了博眼球、赚流量，破坏规则“另辟蹊径”，猎奇猎艳、低俗庸俗，说到底都是一种“流量病”。应该从平台自查、部门监管、法律制约等手段入手，确保网络社交空间风清气正，使之与现实社会的文明健康形成呼应，从而使人向上向善向好。

反对“逃票攻略”把人带入失信迷途，并不是反对人们分享旅游攻略。相反，人们得以拿出更多时间旅游，更多人记录旅游故事、分享旅游经验，本身也是一种国民生活品质不断提高的标志。只要不违背法律法规和公序良俗，我们乐见更多人拥有李白那种“一生好入名山游”的闲情逸致、徐霞客那种“大丈夫朝碧海而暮苍梧”的万丈豪情。

（作者：李思辉，系华中科技大学新闻评论研究中心特聘研究员）

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