李彤

回顾2021年医美产业，“严”字最为贴切，大浪淘沙已至。

美白针、瘦脸针、脂肪填充、面部线雕、“精灵耳”、植发……随着消费者生活水平和收入的提升，医美行业迅猛发展，“美颜经济”开启了千亿元市场的赛道。但同时，医美乱象和消费纠纷快速增长，给消费者带了身心痛苦，甚至是生命代价。为引导行业良性发展，今年以来监管部门出重拳、严监管取得了明显成效。与“井喷式”的市场需求相比，除了他律监管外，还要行业不断自律，及消费回归理性。

全球医美起源于英国，兴盛于美、韩。相比而言，我国医美行业起步较晚，仍处于发展早期，但市场空间巨大。目前，我国是全球第二大医美市场，有机构预测2023 年有望成为全球最大的医美市场。

产业的迅猛发展，带来了市场的泥沙俱下。在医疗美容领域，制假售假、非法从业、虚假广告、“医美贷”诈骗等违法犯罪现象突出，医美事故屡有发生，消费者维权艰难。据中国整形美容协会数据显示，2019年仅毁容导致的投诉就有2万起，大多发生在非法经营的“黑医美”机构；中国消费者协会投诉数据显示，2015-2020年，全国消协组织收到的医美行业投诉从483件增长到7233件，投诉量增长近15倍。

笔者梳理发现，当前医美产业的问题集中在几个方面，一是产业体系在正规医美机构、正规医美医师、正规医美产品上尚不健全，导致了服务质量难以保障；二是医美服务标准尚不健全，难为产业发展提供支撑；三是缺乏中长期规划，导致了产业发展的短视；四是从业者严重不足，医疗美容的本质是医疗行为，医疗从业者的培养周期长。

为了防止产业在“失序”中奔跑，出现台上热火朝天、台下暗礁险滩的现象，2021年以来监管部门持续发力。2021年6月份，国家卫健委、公安部、海关总署等八部委联合印发了《打击非法医疗美容服务专项整治工作方案》，联合开展打击非法医疗美容服务专项整治工作。在2021年度重点领域反不正当竞争执法典型案例（第三批）中，爱悦丽格、韩美、艺星、熙涵医疗等医美机构，因为虚假宣传医生资历、虚假宣传整形功效、编造用户评价等行为被点名。近期，国家药监局通报查处了七起用于医疗美容医疗器械的违法案例。

大浪淘沙，医美机构“整合期”已然到来，这彰显了监管部门严厉整治医美市场乱象的决心，让更多的合法合规的医美机构进入了发展“快车道”。除了供给端的有序发展外，需求端也要理性消费。

有业界人士曾这样说：“医美机构可不敢辜负消费者的信任，她们多是拿着自己的私房钱，瞒着家人，偷偷来的。”虽是戏言，但也透露出医美消费缺乏理性。

当前，我国医美消费呈现出年轻化趋势，不少人选择医美机构是听熟人推荐，还有人认为医美是一锤子买卖，忽视了术后的长久性和上瘾性。在对美的理解上，也有消费者与医美机构存在不同认知。在追求美的道路上，消费者需要多一分慎重和理性，全社会也要倡导健康、多元的审美理念。

(责编：孙红丽、高雷)