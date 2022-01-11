人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

两部门：继续支持开展国土绿化试点示范 每个地市最高可补助2亿元

2022年01月11日09:40 | 来源：人民网
小字号

人民网北京1月11日电 （记者王震）据财政部网站消息，近日财政部、国家林草局联合印发《关于组织申报2022年中央财政国土绿化试点示范项目的通知》（以下简称《通知》），深入推进大规模国土绿化行动，积极做好碳达峰、碳中和工作，提升林草生态系统碳汇能力。

《通知》称，针对重点区域突出生态问题，坚持科学绿化、以水定绿，以提升生态系统碳汇能力为导向，围绕营造林、防沙治沙、油茶营造，优先使用林木良种，在宜林荒山荒地荒滩、可治理沙化土地、退化林地草地等，通过采取一体化、系统治理的措施，按照集中连片、综合治理的方式，科学开展国土绿化试点示范。

支持范围方面，继续聚焦生态区位重要、生态基础脆弱、国土绿化任务重、典型代表性强、集中连片的重点区域。对接重大国家战略国土绿化需求，鼓励结合本区域突出生态问题和区域优势科学确定绿化方式，如在黄河上中游和北方防沙带开展规模化防沙治沙，长江重点生态区和南方丘陵山地带精准提升森林质量，青藏高原生态屏障区推进退化林(草)修复治理，东北森林带加强森林保护修复，油茶主产区开展规模化、集约化油茶林营造等。

根据《通知》，财政部和国家林草局组织专家对申报项目开展竞争性评审，按照突出重点、系统推进，因地制宜、科学绿化，注重实效、强化监管的原则，重点筛选国土绿化任务重、工作基础扎实、典型代表性强的项目，开展国土绿化试点示范。中央财政通过林业改革发展资金，按照每个地市不超过2亿元安排补助资金。国家林草局指导地方制定项目技术方案和投资标准，加强项目实施全过程的技术指导和监督考核，组织地方开展项目验收，促进提升项目实施水平和实效，开展试点示范项目宣传推广。

(责编：王震、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
两部门：继续支持开展国土绿化试点示范 每个地市最高可补助2亿元
　　人民网北京1月11日电 （记者王震）据财政部网站消息，近日财政部、国家林草局联合印发《关于组织申报2022年中央财政国土绿化试点示范项目的通知》（以下简称《通知》），深入推进大规模国土绿化行动，积极做好碳达峰、碳中和工作，提升林草生态系统碳汇能力。 《通知》称，针对重点区域突出生态问题，坚持科学绿化、以水定绿，以提升生态系统碳汇能力为导向，围绕营造林、防沙治沙、油茶营造，优先使用林木良种，在宜林荒山荒地荒滩、可治理沙化土地、退化林地草地等，通过采取一体化、系统治理的措施，按照集中连片、综合治理的方式，科学开展国土绿化试点示范。…
水利部组织确定13省份地下水管控指标 取用水量较2019年减小约28亿立方米
　　人民网北京1月11日电 （王仁宏）据水利部消息，近日，水利部印发江苏、浙江、广东等省地下水管控指标审查意见。截至2021年底，水利部已审查通过13个省份的地下水管控指标成果并印发了审查意见，其中6个省份的管控指标已经省级人民政府批准印发实施。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部