人民网北京1月11日电 （记者王震）据财政部网站消息，近日财政部、国家林草局联合印发《关于组织申报2022年中央财政国土绿化试点示范项目的通知》（以下简称《通知》），深入推进大规模国土绿化行动，积极做好碳达峰、碳中和工作，提升林草生态系统碳汇能力。

《通知》称，针对重点区域突出生态问题，坚持科学绿化、以水定绿，以提升生态系统碳汇能力为导向，围绕营造林、防沙治沙、油茶营造，优先使用林木良种，在宜林荒山荒地荒滩、可治理沙化土地、退化林地草地等，通过采取一体化、系统治理的措施，按照集中连片、综合治理的方式，科学开展国土绿化试点示范。

支持范围方面，继续聚焦生态区位重要、生态基础脆弱、国土绿化任务重、典型代表性强、集中连片的重点区域。对接重大国家战略国土绿化需求，鼓励结合本区域突出生态问题和区域优势科学确定绿化方式，如在黄河上中游和北方防沙带开展规模化防沙治沙，长江重点生态区和南方丘陵山地带精准提升森林质量，青藏高原生态屏障区推进退化林(草)修复治理，东北森林带加强森林保护修复，油茶主产区开展规模化、集约化油茶林营造等。

根据《通知》，财政部和国家林草局组织专家对申报项目开展竞争性评审，按照突出重点、系统推进，因地制宜、科学绿化，注重实效、强化监管的原则，重点筛选国土绿化任务重、工作基础扎实、典型代表性强的项目，开展国土绿化试点示范。中央财政通过林业改革发展资金，按照每个地市不超过2亿元安排补助资金。国家林草局指导地方制定项目技术方案和投资标准，加强项目实施全过程的技术指导和监督考核，组织地方开展项目验收，促进提升项目实施水平和实效，开展试点示范项目宣传推广。

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