人民网北京1月11日电 （申佳平）据工业和信息化部官网消息，近日，工业和信息化部、中央宣传部等六部门联合印发《“百城千屏”活动实施指南》（以下简称《指南》），要求通过新建或引导改造国内大屏为4K、8K超高清大屏，丰富超高清视音频服务场景，加速推动超高清视音频在多方面的融合创新发展，催生新技术、新业态、新模式。

按照《指南》，新建公共大屏或现有大屏超高清改造，建设主体须依法依规将建设方案征求城管、住建、交通、市场监管等部门意见及履行必要审批程序，围绕城市重要商圈、大型综合交通枢纽、网红地标、文化场馆等人流量密集的地方部署，取得运营所需资质，按照“谁运营谁负责”原则开展活动。

《指南》提出，新建或改造大屏分辨率须达到4K及以上，鼓励8K，支持音频外放或移动设备收听。出资模式包括但不限于企业独立投资、地方政府出资或补助、第三方投资机构入股和多方联合出资。

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