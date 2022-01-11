原标题：冬奥会通信保障 “智慧大脑”正式开启

本报北京1月10日电（记者王东、黄小异）1月10日，中国联通冬奥通信运行指挥中心在首钢园区正式对外启用，全面投入冬奥通信运行保障体系的指挥调度工作。中心在当日通过3D技术演示等形式，向参观者揭开这个冬奥会通信保障“智慧大脑”的神秘面纱，生动展现了运行指挥中心的高科技含量。

北京冬奥会与冬残奥会期间，全部赛事的指挥运行网络、赛时媒体转播传送网络和赛会基础通信服务，都将通过奥运通信网络连接到全部场馆。

冬奥通信运行指挥中心为北京冬奥会打造了全新的冬奥通信综合监控系统、综合故障调度系统及网络数字运营平台。冬奥赛事期间，中心对北京市、张家口市两地三赛区全部奥运场馆及设施的通信信息网络，实行实时的统一监控（自动巡检）、统一调度、统一响应和统一服务。其中最新投入使用的网络数字运营平台，针对场馆资源、奥组委OBS业务、冬奥租线大客户、媒体大巴、机场高速和信息安全指标进行统一监控，并完成对5G切片业务、公网对讲、媒体+业务等智慧冬奥的创新应用进行保障，共同汇聚为本届冬奥会通信服务的精彩亮点。

目前，冬奥通信运行指挥中心云集了中国联通各领域的78位专家，他们将在冬奥期间全程提供包括跨域业务、国际业务的调度和响应，为所有场馆提供7×24小时技术支撑服务。为确保冬奥通信网络保障工作顺利开展，在这里，中国联通还应用了虚实结合的MR数字化场馆监控，为远端保障人员提供身临其境的场馆群业务指标管理系统。这种基于AR（增强现实）+slam（动态建模与定位）+CV（机器视觉）的新技术，为现场工程师量身打造了维护利器，后台的信息和专家力量在远程可以实现毫米级精准定位，与现场工程师同视角共同工作，做到“想看哪里点哪里”。

(责编：罗知之、陈键)