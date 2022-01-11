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海南自贸港建设项目开工 总投资373亿元

吴茂辉
2022年01月11日08:57 | 来源：科技日报
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原标题：海南自贸港建设项目开工 总投资373亿元

海南自贸港2022年度第一批建设项目1月6日集中开工，共开工项目142个，总投资373亿元，其中产业项目49个，总投资244亿元，占项目总投资的65%。

在三亚崖州湾科技城，总投资9.01亿元的浙江大学（海南）先进技术与产业创新平台，将建设海洋智能机电装备技术中心、海洋信息探测技术中心、SAR微纳卫星技术中心、深远海工程技术中心和校企联合技术中心等设施，是海南建设科技强省和高端制造业发展战略重要成果。

在洋浦经济开发区，上海申能集团投资10亿元建设的风电新能源装备产业项目，将打造由高端装备制造、海上风电、海洋牧场、海水碳捕集等构成的海洋经济综合项目，助力海南海洋资源综合高效利用和“双碳”目标实现。

根据计划，本次集中开工的所有项目2022年计划投资101亿元。海南省发改委相关负责人表示，海南将按照“按季抓、月跟踪”的要求，较均衡地将年度投资分解到每个月，力争实现均衡增长、平稳发展，并确保实现本年度投资预期增长目标。

(责编：罗知之、陈键)

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