寇 文

原标题：新一年，这些特殊天象值得期待

2021年已经过去，这一年红月亮、月掩金星、火星合月等天象给我们带来了视觉享受。新的一年，又有哪些精彩的特殊天象等待着我们？

所谓特殊天象，指的是日食、月食、行星合月、行星相合、流星雨等不常见的天文现象。正是这些特殊的天象奇观，装点了2022年的星空舞台，让我们甘愿在傍晚或深夜静静守候，只为一睹其风采。

做好防护来看月食、日食

2022年，从全球范围来看，将会发生两次月食、两次日食，两次月食都是月全食，分别发生在5月16日和11月8日。在我们国家只能看到11月8日的月全食。

5月16日的月全食，在南美洲、北美洲、非洲、欧洲大部分地区、亚洲极西部可以看到。我国看不到这次月全食，因为它正好发生在我国的白天，月亮在地平线以下。月食开始的时间是北京时间10时27分，月全食开始的时间则是11时29分，月全食结束于12时53分，整个月食将于13时55分结束，持续时间接近3个半小时，其中全食时间持续将近一个半小时，最大食分1.41。

从全球范围来看，11月8日的月全食在北美洲、南美洲西部、亚洲东部、大洋洲地区可见。我国东部部分地区可以看到整个月食的全过程，中部、西部地区可见带食月出。这次月全食初亏的时间是在17时09分，食既（即月全食开始）在18时16分，食甚（即月亮进入地球影子最深的时候）在19时，生光（即月全食结束）在19时41分，复圆在20时49分。月食将持续3小时40分钟，月全食过程将近一个半小时，最大食分1.36。值得一提的是，在月全食期间我国还可以看到月掩天王星（即月亮遮挡住天王星）的罕见天文现象。

2022年的两次日食都是日偏食。第一次发生在北京时间5月1日凌晨，最大食分0.64，在太平洋东南部、南美洲的智利、阿根廷等地区可见，我国完全看不到这次日偏食。

第二次日食发生在10月25日，欧洲、非洲东北部、亚洲西部可见，最大食分0.862。我国西部的新疆、西藏等地可见太阳带食而落，也就是日食还没有结束，太阳就落山了。而我国其他地方则完全看不到此次日食。

通过肉眼就可以观测日食，但一定要做好眼睛的防护措施，也可以用照相机或望远镜拍摄、观测日食，不过在拍摄时镜头和望远镜前一定要加装减光装置。

行星们的偶尔“相聚”

水星是离太阳最近的一颗行星，大部分时间都湮没在太阳的光芒中，是五大行星中最难被观测到的。从地球上观测，它总是出现在太阳附近，在太阳两侧来回摆动，最大不会超过28度。

天体运行在太阳东边，达到最大角度时叫作东大距，在太阳西边角度达到最大时就是西大距。

2022年，水星有4次东大距，3次西大距。东大距分别发生在1月7日、4月29日、8月27日和12月21日；西大距分别发生在2月17日、6月16日、10月9日。今年观测水星条件最佳的时机是4月29日的水星东大距，其次是10月9日的水星西大距。

金星是夜晚中除了月亮之外最为明亮的天体。金星傍晚出现在西方天空时叫长庚星，黎明前出现在东方低空叫启明星。2022年的绝大多数时间里，金星都是启明星，到年底才会变成长庚星。1月9日金星下合（即金星从地球和太阳中间经过）后，运行到太阳东边，1月下旬天亮前开始出现在东方偏南的低空，以后高度日渐增高，观测条件逐渐变好。3月20日金星西大距，与太阳的最大角距离为47度，亮度约-4.4等，非常有利于观测。

对于火星、木星、土星这3个在地球轨道以外的行星（即外行星），最值得关注的是它们什么时候冲日（指某一外行星于绕日公转的过程中运行到与地球、太阳成一直线的状态，且地球恰好位于太阳和外行星之间的一种天文现象），因为冲日阶段是观测它们的最佳时期，届时它们亮度最亮，距离地球最近。今年火星将于12月8日冲日，木星9月27日冲日，土星冲日的时间则为8月15日。

五大行星在天空中的位置不断变化，速度有快有慢，有时会有几颗行星难得地聚集在天空中一个不大的范围内，是给它们合影的好机会。

3月底到4月初，金星、火星、土星会有一次距离较近的“相聚”，最近时它们聚集在5度—6度的范围内，天亮前出现在东方偏南的低空。3月28日和29日，一轮残月来到它们附近不远处，形成金星、火星、土星的三星合月。

4月中下旬，金星、火星、土星之间的距离已逐渐拉开，而木星则在慢慢向它们靠近，最终在4月20日前后天亮前，在东方低空沿着黄道一字排开，几乎等距离地分布在30多度的范围内，木星在左侧，高度最低，土星最靠右，高度最高，中间是金星和火星。4月25日—28日，一轮残月会加入它们的队列，同现夜空，只缺少了难得一见的水星。

今年“最大最圆”的月亮，也就是所谓的超级月亮，将出现在7月14日凌晨。当天满月时间在3时左右，而月亮掠过近地点的时间在7月13日17时，相差约10个小时。这之前的一次满月出现在6月14日20时左右，经过近地点的时间在满月之后的6月15日7时，与满月时间相差约11个小时，也是一次超级月亮。

天象剧场流星雨第一个登场

每年第一个登上星空舞台的重要天象就是象限仪流星雨，它是北半球每年三大流星雨之一，每小时天顶流量最大能达到120颗左右。象限仪流星雨的辐射点位于牧夫座、天龙座和武仙座的交界处，由于辐射点比较靠北，对于北京以北的地区来说，辐射点整夜都在地平线以上。只不过天刚黑时，辐射点位置很低，接近北方地平线，天亮前才会升得足够高，所以比较适合后半夜观测。

象限仪流星雨的特点是极大期的持续时间很短，最长不超过几个小时，之前和之后的流量都较小，有时候极大还会出现在白天，加之流星雨的预报很难特别精准，还要避免月光的影响，因此在天寒地冻的北方冬夜，人们不太有机会看到这个流星雨。

英仙座流星雨和双子座流星雨是每年另外两场较大的流星雨，英仙座流星雨活动时间从7月17日到8月24日，持续一个多月，一般每年在8月13日前后，英仙座流星雨的流量达到极大，每小时天顶流量最大可以达到100颗以上。今年英仙座流星雨预报的极大期正好赶上满月，强烈的月光会对观测产生严重影响，不太适合观测。

今年，双子座流星雨预报的极大时间在北京时间12月14日21时，每小时天顶流量最大为150颗左右。此时距离满月刚刚过去6天，天黑后大约4个小时月亮就会升起，月亮会严重影响午夜以后的观测。不过，预报的流星雨极大时月亮还在地平线以下，观测不受影响。只是在12月中旬，双子座天黑后不久就从东方偏北的地平线上升起，到月亮升起时，辐射点的高度还不会太高。

今年还有几场中等流量的流星雨，包括4月23日迎来极大的天琴座流星雨、5月6日的宝瓶座η流星雨以及10月21日前后的猎户座流星雨，虽然流量不能和三大流星雨相提并论，但也值得期待。（作者系北京天文馆高级工程师）

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