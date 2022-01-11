人民网北京1月11日电 （申佳平）据工业和信息化部官网消息，为加强网络安全先进技术应用引导，推动网络安全产业高质量发展，工业和信息化部、国家互联网信息办公室、水利部等12部门近期决定开展网络安全技术应用试点示范工作。

据了解，试点示范内容面向公共通信和信息服务、能源、交通、水利、应急管理、金融、医疗、广播电视等重要行业领域网络安全保障需求，从云安全、人工智能安全、大数据安全、车联网安全、物联网安全、智慧城市安全、网络安全共性技术、网络安全创新服务、网络安全“高精尖”技术创新平台9个重点方向，遴选一批技术先进、应用成效显著的试点示范项目。

其中在大数据安全方面，应用试点要面向优化数据安全治理，推动密码技术、区块链等为数据安全增效，在数据应用安全防护、存证取证、监测预警和应急处置、隐私保护和流向溯源、国产商用密码应用等方面，探索数据确权、流通、共享新业态新模式，实现数据资源可视、可管、可控，促进数据有序流动的安全解决方案。

图片来源：工业和信息化部官网

按照要求，申报主体主要由公共通信和信息服务、能源、交通、水利、应急管理、金融、医疗、广播电视等行业和领域的企事业单位，以及为其提供网络安全技术、产品和服务的企事业单位等组成联合体申报（牵头单位1家，联合单位不超过2家）。网络安全“高精尖”技术创新平台方向主要面向技术创新或试点示范区运营、管理机构。申报主体应在中华人民共和国境内注册、具备独立法人资格。

申报项目主要包括支撑本单位自身网络安全工作或为用户提供安全服务的网络安全技术平台或系统，具备创新性、先进性、实用性、可推广性等特点。网络安全“高精尖”技术创新平台方向主要包括地市级及以上各类技术创新或试点示范区，具备区域优势明显、产业基础良好、政策制度完善、创新要素聚集等特点。

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