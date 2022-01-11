人民网记者 车柯蒙

疫情影响持续、芯片供应紧张、原材料价格维持高位……当前，汽车行业的高质量发展仍面临着挑战。与此同时，电动化、网联化、智能化等技术持续推进，也让汽车行业迎来新机遇。

在机遇与挑战并存的大环境下，广汽丰田在产品、服务、客户体验等方面持续升级，全方位推进品牌升维，在行业赛道上跑出“加速度”。

技术优势夯实品牌核心竞争力

新年伊始，广汽丰田交出了一份成绩单：从具体车型来看，广汽丰田凯美瑞2021全年销量达217724台，2021年12月蝉联B级车销冠、荣膺2021年销量冠军；第四代全新汉兰达2021年6月上市以来，2021年订单累计达57988台，在合资中型SUV中处于领先位置……

销量背后，得益于广汽丰田拥有的技术优势。

2010年，丰田正式提出“丰田全新全球体系架构(TNGA)”概念。据了解，TNGA不仅是丰田发起的产品革命，更是从技术、组织结构、生产、研发等层面进行的一次改革。

与此同时，广汽丰田不断导入丰田的最新技术。目前，广汽丰田率先实现了自然吸气、涡轮增压、混合动力、插电式混合动力和纯电动多种动力技术的量产，形成业内领先的“全擎动力”布局。数据显示， 2021年广汽丰田混动车型销量占比达21%。

广汽丰田TNGA双擎阵营新成员威飒。受访者供图

以全新凯美瑞为例，其搭载的TNGA 2.5L Dynamic Force Engine发动机，混动车型热效率更高达41%，在保持高性能的同时，综合油耗降低到百公里4.1升左右。

已于2021年10月30日国产上市的赛那，基于TNGA架构全方位价值革新，其搭载全新增强版2.5L HEV混动系统，系统综合功率183kW，得益于该混动系统，赛那不仅具有领先同级的燃油经济性，百公里油耗仅5.9L（WLTC工况），驾控性能也大幅提升。

全新第四代汉兰达基于丰田TNGA-K高端平台打造，首次导入TNGA2.5L混动版本，并搭载全新E-FOUR电子四驱系统，拉开了广汽丰田电动化时代的崭新序幕。

工匠精神护航品牌升维

广汽丰田依靠准时化（JUST IN TIME）和自働化“两大支柱”稳稳把控总装品质。受访者供图

如何在市场变革中稳健成长？高质量、高品质是基石。

广汽丰田如何把好品质关，不妨走进广汽丰田第二生产线看看。这条生产凯美瑞、威兰达、汉兰达等多个车型的生产线，负责汽车的冲压、焊装、涂装、总装、检查五个制造环节。

作为丰田“零缺陷率”工厂，广汽丰田依靠准时化（JUST IN TIME）和自働化“两大支柱”稳稳把控总装品质。“准时化”避免浪费，提升效率；带“人”字旁的自働化，则要求人和机器能够自动判断工序的好坏，发现问题时能及时停止并进行改善，不让质量问题流入下一道工序。

在广汽丰田生产线上，工位上方设置的黄红两色拉绳，以及醒目的监控显示屏，就是将品质问题可视化的安东系统。为避免人为偶然错漏所造成的拧紧不良，广汽丰田引入了“防错系统”，出错时设备自动停止，安东系统的三色灯柱便会自动报警指示。

冲压车间内，拥有2台离线材料清洗机和7条伺服冲压生产线，可以内制90%以上大型冲压件；一排排高速运作着的高精度焊接机器人在保证焊点精度和强度的同时减轻了火星的飞溅，有效减少焊核不良、焊点毛刺等现象。

正如广汽丰田质量管理部黄宗浩科长所言，“品质是在工序中制造出来的，而不是依靠检查来实现。”

服务升级为消费者“量产幸福”

2020年，广汽丰田新推出了移动售后系统Apad。受访者供图

当前，消费者对汽车的需求不断提升，多年来，为带给消费者更好的体验，广汽丰田把服务放在了与品质同等重要的位置上。

从2019年开始，广汽丰田便全面开启品牌进化，旨在为客户升级全生命周期的用车体验，持续为客户创造价值，提供超越期待的服务。

2020年疫情期间，广汽丰田联合全国销售店推出“线上+线下”全场景无忧购车用车服务，消费者足不出户，即可通过广汽丰田官网、丰云行APP、网上销售店等线上渠道完成看车、试车、订车及维保等一系列操作。

为了给车主创造更方便快捷的用车体验，2020年，广汽丰田新推出了移动售后系统Apad：第一时间响应客户线上预约保养需求，智能识别车辆功能磨损与安全隐患，全方位展示不同零件功能原理、对比不同产品性能优劣……

在广汽丰田看来，为客户用车全周期“量产幸福”，是品牌升级的终极追求。正是秉承这一理念，广汽丰田从高价值产品、高品质服务和高品味体验出发，持续推进品牌进化，努力将与消费者的关系从“客户关系”提升至“伙伴关系”。

广汽丰田在中国市场的成功，从一个侧面印证了中国汽车市场的无限潜力。随着消费者对美好生活的向往日益增长，以用户为中心不断创新，让技术优势为消费者美好生活赋能，正是汽车产业未来发展之道。

2022年，广汽丰田将迎来18岁“成人礼”。据了解，广汽丰田将实施“产品高端化”“全方位电动化”“服务管理科技化”三大战略行动，实现从品牌进化到品牌升维，冲击年产销一百万台，迈进合资企业头部阵营，为用户“量产幸福”。

(责编：乔业琼、高雷)