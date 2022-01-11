人民网北京1月11日电 （记者栗翘楚）2021年1至11月，全国城镇新增就业1207万人，提前超额完成全年目标任务，就业形势保持总体稳定。这一年，稳就业促就业政策落地实施，劳动者就业渠道不断拓宽；生鲜电商、直播带货等新兴行业催生出更多的就业形态；双减政策的施行更催使着教育行业进行深度变革……

近日，58同城招聘研究院发布《2021年四季度人才流动趋势报告》中显示，2021年四季度，求职者投递次数同比增长21.44%；普工/技工职位招聘、求职活跃度双高，家政保洁/安保求职需求同比增长45.86%；生产管理/研发类职位月薪同、环比均大幅上升，增幅分别为43.89%、19.96%。

《报告》显示，2021年四季度，成渝地区得益于经济高速发展的势头，企业招聘需求位列前茅。同比来看，得益于疫情防控效果良好与线上消费激增，跨区域运输不但恢复疫情前水平且稳中有增，相关物流/仓储、司机/交通服务类职位的招聘需求呈现大幅增长。

在求职端，《报告》指出，2021年四季度，求职者投递次数同比增长21.44%，一线城市仍然是求职者更为青睐的就职地。由于普工/技工职位容易上手且用工需求较为旺盛，吸引了一大批求职者。此外接近年末，居家清洁及卫生安全的市场需求迎来小高峰，带动了家政保洁/安保职位的求职需求，同比增长45.86%。

人才流动反映了经济发展的重心与趋势，具有竞争力的市场薪酬是企业锁定人才的“利器”。《报告》显示，2021年四季度，全国平均招聘月薪为8098元，同比增长3.33%，其中北京企业平均招聘月薪过万，为12109元；深圳、上海企业平均招聘月薪超9000元。同比上看，北京企业平均招聘月薪增长最为显著，涨幅为17.83%；此外，郑州、重庆、深圳企业平均招聘月薪均有不同幅度上涨。一线城市经济水平较为发达，相应的薪资水平也较高；而郑州、重庆等新一线城市，随人才政策相继落实，企业在政策支持下纷纷“重金求才”，在一定程度上拉高了薪资水平。

此外，从增幅来看，生产管理/研发职位月薪增长最快，同比、环比增幅分别为43.89%、19.96%；其次为人事/行政/后勤、普工/技工、质控/安防、餐饮类职位，月薪涨幅均在20%以上。由于生产管理/研发类职位对从业者的创新能力、职业素养、管理水平有较高要求，与之匹配的人才不仅要具有良好的学历背景，还要较为丰富的工作经验，因此该职位薪资水平较高，且随时间推移呈现不同程度的增长。

(责编：乔业琼、高雷)