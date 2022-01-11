由《环球时报》社主办的“第二届环球城市招商引资推介大会”10日在海口举行。大会在《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）正式生效的背景下举行，包括了论坛研讨、城市推介、地方政府与企业闭门接洽会等环节。

环球时报社副总编辑谢戎彬致欢迎词

主办方环球时报社副总编辑谢戎彬致辞时表示，2022年可以说是全球的“政治大年”，世界经济也在延宕反复的疫情中面临大考。北京冬奥会、冬残奥会就要陆续开幕，成都和杭州也将分别举办世界大学生运动会和亚运会，中国和中国城市正被赋予更多关注和期待，应该抓住机遇，更新城市形象与发展，在国际视野中强势崛起，为全球助力抗疫信心，为世界提供确定性和正能量。

中国贸促会原副会长张伟做主题发言

中国贸促会原副会长张伟在大会上指出，数字税已成为世界各国博弈的新焦点领域，中国城市需要深化数字化服务建设，及早布局数字税、探寻数字税的中国方案框架思路。

国务院发展研究中心外经部原部长赵晋平做主题发言

国务院发展研究中心外经部原部长赵晋平指出，RCEP的正式实施为促进中国利用外资持续增长提供了新契机，但就全球供应链重组角度分析，我国的招商引资同时面临着新机遇和新挑战。赵晋平认为，我们的应对之策应是利用全球供应链中心向东亚地区集中的优势，扩大制度性开放，拓展开放领域、提升开放水平，打造更容易进入周边市场、更法制化、便利化的优良营商环境。

成都、广州、沈阳、昆明、合肥、怀化、定州等国内多个在对外经贸和自贸区建设等方面成效斐然的城市代表以及百多家知名企业、品牌代表也参加了大会。

成都市投资促进局党组成员赵云龙进行推介

近年来，成都扩大开放优势，实现从区域中心城市迈向国家中心城市，进而冲刺世界城市的历史性跃升。成都市投资促进局党组成员赵云龙在会上介绍说，成都正加快打造国际综合交通通信枢纽，构建亚蓉欧立体大通道体系，建设“欧盟—成渝—日韩”“成渝—东盟”开放通道：成都是全国第三座拥有双国际机场的城市，并以成都国际铁路港为主枢纽，连接境外 68 个城市，国际班列累计开行突破15000列，实现了2020年对外经贸逆势上扬，进出口总额增长22.4%，领跑中西部地区。

怀化市人民政府副市长韩晓波进行推介

湖南怀化地处内陆山区，但RCEP的生效，却为这里打开新的发展空间。怀化市人民政府副市长韩晓波介绍说，位于“湘鄂渝黔桂”五省边区中心位置的怀化，2020年被定位为西部陆海新通道战略门户城市和东盟货运集结中心。怀化与北部湾等地联手，强力推动山海联动、铁水联运，建设“怀化—东盟”物流大通道，把怀化国际陆港作为湖南乃至整个中西部地区对接RCEP的重要平台打造。1月6日，怀化又开通中老铁路（怀化—万象）国际列车，这让怀化连接东盟有了更多选择。

东莞滨海湾新区党工委委员、总经济师萧爱莲进行推介

东莞滨海湾新区是被纳入《粤港澳大湾区发展规划纲要》最年轻的国家战略发展平台。东莞滨海湾新区党工委委员、总经济师萧爱莲介绍说，滨海湾新区位于粤港澳大湾区几何中心，它不仅是承载东莞世界级先进制造业的重要平台，还是广深港澳科技创新走廊核心创新平台之一。这里拥有珠江口东岸重要的连片待开发区域，规划建设新一代信息通信、数字经济等七大新兴产业基地，潜力无限。

定州市政协党组书记、主席张宝生进行推介

“千年古县”定州市历史文化厚重，与京津石和雄安新区近在咫尺。定州不仅传统产业基础雄厚，新兴产业发展也十分迅猛。定州市政协党组书记、主席张宝生介绍说，定州深入实施“京津研发、定州转化，雄安研发、定州智造”产业计划，使定州成长为全国中小城市投资潜力百强、新型城镇化质量百强。特别是在氢能产业领域，定州将其作为战略性新兴产业超前谋划，成为国内氢能及燃料电池最具发展优势的城市之一。

湖南自贸区长沙片区雨花管委会招商合作局局长谷旭进行推介

湖南自由贸易试验区长沙片区雨花区块，以中南地区规模最大、全国第三大综合性批发市场——高桥大市场为基础，着力打造“中非经贸深度合作先行区”。雨花管委会招商合作局局长谷旭在推介大会上介绍说，围绕建设“国际高桥·中非商港”的目标，雨花区块努力打造非洲非资源性产品集散交易中心、中非经贸企业孵化中心、中非经贸综合服务中心和中非金融服务平台。在2021 年第二届中非经贸博览会期间，首批106个非洲品牌产品正式入驻，形成咖啡、可可等十条进出口产业链，现场销售3000万元。

大会上，来自全国工商联房地产商会特色小镇分会、环境服务业商会和美容化妆品业商会的领导还与企业、学者代表进行了以“发挥行业优势，筑牢高质量发展支撑点”为主题的新经济领域对话。（特约记者赵辉）

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