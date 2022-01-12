本报北京1月11日电 （记者张天培）记者从公安部了解到：2021年全国机动车保有量达3.95亿辆，其中汽车3.02亿辆；机动车驾驶人达4.81亿人，其中汽车驾驶人4.44亿人。2021年全国新注册登记机动车3674万辆，比上一年增长10.38%。

据介绍，截至2021年底，全国新能源汽车保有量达784万辆，占汽车总量的2.60%，与上年相比增长59.25%。其中，纯电动汽车保有量640万辆，占新能源汽车总量的81.63%。2021年全国新注册登记新能源汽车295万辆，占新注册登记汽车总量的11.25%，与上年相比增加178万辆，增长151.61%。近五年，新注册登记新能源汽车数量从2017年的65万辆到2021年的295万辆，呈高速增长态势。

据了解，全国有79个城市的汽车保有量超过百万辆，同比增加9个城市。35个城市超200万辆，20个城市超300万辆，其中北京、成都、重庆超过500万辆，苏州、上海、郑州、西安超过400万辆。

《 人民日报 》（ 2022年01月12日 01 版）

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