本报记者 姜 峰 刘雨瑞

因为生意红火，青海黄南藏族自治州尖扎县德乾村的帐篷民宿比原计划多运营了1个月，2021年11月中旬才歇业冬休。

忙活了一年，村民夏吾三知挣到四五万元，其中约1万元是帐篷民宿发给他的工资，夏吾三知很满意。

此前，这家2021年8月新开张的帐篷民宿，一度惹得夏吾三知心里直蹿火。

为啥？

开业1个月，22天满房；24顶帐篷房，最多一天100多人预约。夏吾三知觉得自家民宿被抢了生意。

2021年9月初的一个早晨，村委会副主任索南向秀通知有意愿打工的村民来帐篷民宿，开一场现场招聘会。夏吾三知早早来到会场，准备和村委会说道说道。

帐篷民宿位于村子西南的一片高地上，这里地势高，四周景色一览无余：白雪覆盖的峰顶、成片的墨绿色冷杉林、悠闲吃草的牛羊、若隐若现的雾气……70多平方米的帐篷内，木地板、电暖器、休闲沙发，一应俱全。

招聘会就设置在帐篷间的空地上。“大家看看自己坐的木椅子。为了保持原生态，桌椅板凳要全部用木头制作，想做木工的，每天能领170元；卫生员、保安、客房服务员每天100元。”索南向秀开门见山介绍，“除了木工要有基础，客房服务、餐饮知识、普通话都有培训，而且参加培训就有工资拿。”

“自己家开着民宿当老板，为啥要来这儿打工？”夏吾三知站起来提问。

德乾村历史悠久，但由于深藏崇山峻岭间，交通不便，一直未能得到很好发展。2017年时，村民964人，227人属于贫困人口，贫困发生率高达24%，夏吾三知就是其中一位。就在这一年，看到发展乡村旅游的机会，尖扎县和村集体共同出资40万元，在德乾村建起了自驾游营地，每年能产生七八万元收益，德乾村也在2020年4月实现整体脱贫。

看着村里越来越多的游客，夏吾三知动了心思：游客多了，住宿需求有了，为啥不办家民宿？说干就干，夏吾三知成了村里第一个“吃螃蟹”的人。他把自家房屋改造成民宿，向游客提供藏式饺子、煮肉、糌粑、酸奶等食物……富有特色的体验，让夏吾三知的民宿火了一把。刚开办那段时间，他的民宿顾客盈门，全村的民宿也如雨后春笋般纷纷办了起来。

“对家里开民宿的村民来说，这也是培训的机会，”索南向秀也站起来，“虽然咱村脱贫了，但脱贫不脱政策、摘帽不摘帮扶，政府投资建起这帐篷民宿，就是把咱往高质量发展的乡村振兴路上引，你想想为什么把之前的自驾游营地拆了？”

“垃圾桶、厕所远得很，游客不愿去，垃圾多到拾不过来。”“山上的草皮都踩没了。”村民议论纷纷。

“说到底是发展比较初级，游客体验不佳。”说话的是现在负责帐篷民宿运营工作的白捷。他的团队通过组织乡村旅游文化节、草原音乐会等活动，成功让这里成为“网红打卡地”。

“游客不仅想感受特色乡村文化，还需要一个现代、舒适的居住环境。想促进乡村旅游消费，只有大通铺、旱厕是不行的。”白捷说，“帐篷民宿就是想在统一规划下，推动当地乡村旅游提质增效。”

“帐篷民宿有自己的特色，吸引的游客对德乾村的旅游来说是个增量，但难免会对村里原有的民宿产生一定影响。”索南向秀说，“正是考虑到这点，帐篷民宿最初计划建设100顶，如今划分成3期，第一期24顶，后两期建设会与村里的民宿发展保持同步。现在这里只要预约房满，就会推荐游客入住村里的民宿，还会推荐他们购买村里的牛羊肉、酸奶，用客流量带动消费。”

索南向秀顿了顿，接着说道：“但大伙可不能原地踏步，等着分蛋糕。帐篷民宿今年给村里30万元，以后每年还会递增1万，这些钱会用来支持村里的民宿改造。”

“不是分蛋糕，是把蛋糕做大。”有村民说。

“说对了！大家都要发展。”索南向秀笑着回应。

“在这儿打工有啥好处？”夏吾三知又提了个问题。

“村里民宿有支持资金，但经营、服务理念大家有吗？”索南向秀问，“大家能学如何铺床、检查卫生，还能学中式、西式餐饮礼仪，还有拍照、搭帐篷这些实用技能。到时候，有资金，有新观念，还愁做不好老板？”

“那就把打工当成学习，回去也改造我家民宿。”夏吾三知坐下说。

“等大家把技能学到手，帮扶政策该延续的还会延续，政府一定会支持大家改造自家民宿。”索南向秀说，“县上出了政策，要在德乾村投资1000万元，给全村的水、电、路来个大改造，村里的旅游会越来越好！”

当月，夏吾三知就去帐篷民宿帮工了，做杂活每天100元收入，干了3个月，就赶上自家民宿一年的收入。

“开春还去！”夏吾三知盘算着，学到新技能，改造自家民宿，把品质也提上去。

《 人民日报 》（ 2022年01月12日 02 版）

(责编：岳弘彬、杨光宇)