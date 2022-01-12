本报记者 刘晓宇

离开甘肃省定西市老家外出务工4年多，38岁的牟永强怎么也不会想到，在福建省福州市连江县，与家乡的“山药面面”又撞在了一起。

称重、核验、拆袋、投料，搅拌机中，雪白的淀粉与粉红的鱼肉融合，乒乓球大小的鱼丸蹦跳而出，落入牟永强手持的钢盘中。再过4个小时，这些鱼丸将被冷冻、转运、销售，成为福州人餐桌上的美食。

厂房之外，运载卡车的发动机声不时响起，一袋袋定西马铃薯淀粉被工人熟练卸下。

“说不定这里面就有我家种的马铃薯呢！”机器旁，身着工作服的牟永强，仅露出的两只眼睛也乐成一条缝。

家住定西市陇西县永吉乡尖山村，牟永强在山沟沟里生活了30多年，打小和家里那10亩“山药蛋”打交道，“地太瘦，只能种这个。蒸、煮、炸、炒，变着花样吃。”家里光景一度过得紧巴巴，他心有不甘：“啥时候能出去学点手艺来致富？地里怎么才能变成‘金窝窝’？”

习近平总书记指出，东西部扶贫协作和对口支援，是实现先富帮后富、最终实现共同富裕目标的大举措，充分彰显了中国共产党领导和我国社会主义制度的政治优势，必须长期坚持下去。按照中共中央办公厅、国务院办公厅2016年10月印发的《关于进一步加强东西部扶贫协作工作的指导意见》，福州市与定西市签订对口帮扶协议。几年来，福州加大资金支持、加强人才支援、开展产业合作、组织劳务协作，不断深化帮扶工作。

连江县是“福州鱼丸”重要产地，水产品加工企业集中，用工需求量大。作为当地龙头企业，福州百洋海味食品公司成为定西劳动力输出的定点接收单位。

2017年10月，牟永强和50多名同乡踏上前往福州市的务工专列。“一出火车站，大巴车接到工厂，拎包入住干净的宿舍。”拿着6000多元的月工资，牟永强在百洋海味食品公司的鱼丸生产车间负责转运、包装。一年不到，他发现了“新情况”：鱼丸变白了，弹性更好了。

牟永强拿着鱼丸就去找了招他入厂的公司董事长滕生淦。经过了解，原来，从2018年起，针对陇西县马铃薯年产量50多万吨、销路不畅的情况，连江县向鱼丸生产企业发出倡议，提倡用马铃薯淀粉替代传统木薯粉，提升产品口感，同时促进“消费扶贫”。

“我们的研发小组利用定西马铃薯淀粉试制了5种新品，包括福州鱼丸、夹心鱼豆腐、手打牛筋丸等。5款新品均已大量投产。”百洋海味食品公司副董事长高向登介绍，公司和陇西县几家马铃薯淀粉厂签订了长期购销合同。来自家乡的淀粉配料，正源源不断输运到牟永强所在的车间。

截至2021年11月底，连江县向陇西县开展消费扶贫金额达1.27亿元，提供就业岗位上千个。“我们聚焦巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴，着力深化东西部协作，持续推动本地企业吸纳定西乡亲就业。”连江县副县长刘江远表示。

冬日暖阳下，牟永强接到了父亲的电话：“乡里淀粉厂扩产，把咱家的山药蛋都买走了，价格还不赖。”10亩地年产1.3万多斤马铃薯，能有万把块钱的收入。

“爹娘，过完春节带你们过来玩，也吃碗福州鱼丸！”电话那头，传来牟永强父亲的笑声……

《 人民日报 》（ 2022年01月12日 07 版）

(责编：岳弘彬、杨光宇)