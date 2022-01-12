本报广州1月11日电 （记者罗艾桦）作为南方电网推进绿色低碳发展、全力服务碳达峰碳中和目标的重要载体，南网碳资产管理公司1月10日在广州揭牌成立，将聚焦碳实业、碳服务和碳金融，经营范围主要包括碳资产投资和管理，碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发，以及节能管理服务等。

下一步，该公司将积极融入国家碳市场建设，深度参与碳排放权、碳交易等机制、规则的制定，拓展碳盘查、碳资产托管、碳金融、碳咨询等业务，以碳聚融、以碳促产，引领能源产业链碳资产管理行业发展，力争成为国内领先的碳资产管理综合服务提供商。

《 人民日报 》（ 2022年01月12日 07 版）

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