国家林草局通报12起破坏森林资源典型案件
2022年01月12日05:23 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京1月11日电 （记者李晓晴）记者从国家林草局获悉：为维护森林资源保护管理的良好秩序，严厉打击违法破坏森林资源行为，国家林草局近日通报12起破坏森林资源典型案件，并要求各地、各级林草主管部门继续扎实开展森林督查，不断加大执法力度。据悉，国家林草局在2021年已通报两批27起典型案件，将严厉查处各类毁林违法案件，始终保持对破坏森林资源违法行为的高压态势。
《 人民日报 》（ 2022年01月12日 09 版）
(责编：岳弘彬、杨光宇)
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