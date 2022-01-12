本报记者 王 浩 李晓晴

数据来源：水利部、生态环境部

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长江浩荡万里，黄河九曲连环，淮河水阔浪涌……大江大河连山襟海，滋养美丽中国。

繁育濒危鱼类、监测水情汛情、开展河道整治，近年来，各地各部门共同抓好大保护，协同推进大治理，我国主要流域生机盎然。

在长江岸边繁育濒危鱼类，在陡壁夹峙的黄河边监测水情汛情，在淮河流域守护水清岸绿……一群群江河守护人，让鸟翔鱼跃、清水奔涌的生态图景，江河安澜、百姓安居的和谐景象，在神州大地铺展。

保护濒危物种

为了长江鱼翔浅底

开口进食、规格筛选……在长江水利委员会水生态所汉阳基地，我国首批人工繁育的中华鲟子2.5代鱼苗正茁壮成长。循环水养殖池里，6万多尾中华鲟幼鱼摇头摆尾。

“游得欢、长得快，有的个头已经蹿到近30厘米。”说起小鱼，研究员廖小林兴致盎然。这几天，他们正将这些小鱼按个头大小筛选分类，开展精准饲养。

为啥起名叫“子2.5代”？”廖小林说：“上世纪90年代我国人工繁育了中华鲟子一代。如今，2005年出生的子一代雌鱼和2009年出生的子二代雄鱼成功繁育出子2.5代，这对中华鲟种群延续具有十分重要的意义。”

水生态所竭尽所能为中华鲟打造宜居的环境。循环水养殖系统可精准调控水质、水温，定制的饲料为鱼儿的生长发育提供充足营养。“最关键的是水温。”廖小林介绍：“我们收集整理长江及沿海大陆架的水温资料，对比其他鲟鱼类的人工驯养繁殖水温需求，终于找到了‘25摄氏度以内’这个重要指标。”

生于长江、遨游大海，中华鲟是反映长江生态健康的关键性指标物种。曾经过多的人类活动，让中华鲟野外种群数量急剧减少。“水生态所接续努力，推动人工繁育技术的不断成熟，开展分子生态学研究，近5年来，中华鲟保护不断取得突破。”廖小林说，2017年大型中华鲟循环水养殖系统试运行，2020年率先实现子二代中华鲟雄鱼性成熟……

这群中华鲟幼鱼的未来路线图已经规划：精心喂养，开展野外适应训练，择机科学放流，补充野外种群数量。“微卫星DNA、声呐标记等监测发现，前期放流的中华鲟均能游过长江口，拥抱大海。”廖小林信心满满。

“如今，鱼群多了，长江禁渔取得初步效果。我们期待在有关部门指导下，人员、技术、设备等能进一步共享。”廖小林展望。

悬崖上的水文站

为了黄河岁岁安澜

两岸陡壁夹峙，黄河飞湍瀑流。陕晋交界的峡谷里，黄河水利委员会龙门水文站嵌于悬崖上，在风吼浪啸中，如同“耳目尖兵”，监测黄河水情汛情。

每逢寒潮来袭，凌汛当前，水文站就进入紧张状态，“河道一旦封冻，我们就要凿冰测流。”副站长杨文博经验丰富，提前检修设备，做好完全准备，“最危险的就是出现流凌，水流裹挟冰块直泻而下，采样作业更得格外小心。”

身后是山，脚下是河，一根铁索横贯两山间。每次测报，杨文博和测报员们先乘坐吊箱滑行至半空，再从20多米的高空中用绳索将仪器放至湍急的水流中。大家正是在如此险峻的环境中，一次次测取准确数字。

惊险时刻不断。2021年凌汛期间，附近的壶口水位站点受到流冰冲击，设施受损严重。杨文博带领队员增援抢救。“我们穿着救生衣，绑紧绳子，徒步巡查。”发现目标后，杨文博和同事探出身子，齐心协力拆下水位计并及时维修。

每逢汛期，浪高水浊，测取准确的含沙量至关重要。队员们常常身背几十斤重的设备，在铁索上一趟趟来回穿行。

“多条支流从上游汇入，黄河从黄土高原跋涉而来，此处的水位、流速、含沙量等，对下游防汛具有重要意义。”杨文博深知肩上责任重大。作为国家重要水文站，龙门站的一个个数据是黄河中游洪水编号依据。水位涨落、水量变化，更关系下游百姓安危。

这些年，龙门水文站的测报设施升级换代。“过去靠‘人力’，如今更多靠‘算力’。比如多普勒流速剖面仪让测报速度从过去的近2小时提升到如今30分钟不到。”杨文博说。

近年来，黄河形成“上拦下排、两岸分滞”的防洪工程体系，水文测报、水工程联合统一调度等非工程措施不断完善，水旱灾害防御能力不断提升。

杨文博已经在一线扎根17个年头了，“守护母亲河的安澜，我们责无旁贷。”

河堤上的行动

为了淮河水清岸绿

鱼米之乡，芦丛葳蕤，鸟鸣婉转。淮河流域的下游，河湖相挽，如同条条玉带交织。新沂河便是其中之一。

为了守好一河碧水，一场清垃圾行动在当地展开。新沂河沿岸，田畴相连，村庄错落。淮河水利委员会骆马湖水利管理局灌南河道管理局局长王迎涛说：“60多千米的堤防、68千米的河道，点多面广。我们全员上阵，地毯式巡护，全天候监测。”

砖块、建筑废料等固体垃圾是难茬，王迎涛和同事们想了不少招。“堤防设施少不了修修补补，正好可以废弃物再利用。砖头瓦片和混凝土块捣碎，用作骨料；有的废料直接就能垫在路面基层。不仅垃圾有了好去处，还省下不少成本。”王迎涛说。

垃圾少了，环境美了。王迎涛介绍，灌南河道管理局还着力开展了垃圾乱堆、非法围垦乱占、非法取土乱采，违章建筑乱建等清理行动。

过去人水相争，如今还水于河、还绿于堤。“大家伙陆续栽种生态公益林11万多株、景观林1万多株，打造绿色廊道。沿河配备视频监控系统、水位遥测等设备，对损坏生态环境的，可第一时间发现。”王迎涛说。

“走千走万，不如淮河两岸，为群众守护水清岸绿，就是守护他们的幸福家园。”王迎涛深感重责在肩。全流域上下游、干支流协同发力，近5年来淮河流域近8000个“四乱”问题完成整改销号，建成1000多个幸福河湖。

《 人民日报 》（ 2022年01月12日 14 版）

(责编：岳弘彬、杨光宇)