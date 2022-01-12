本报记者 王 浩

丹江口水库。

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长江浩荡万里，黄河九曲连环，淮河水阔浪涌，珠江千里流翠……大江大河连山襟海，装扮大美中国。

党的十九大以来，各地区各部门坚持上下游、干支流、左右岸统筹谋划，共同抓好大保护，协同推进大治理，大江大河生机盎然，为经济社会健康发展、生态环境持续改善提供强有力支撑。5年来，大江大河保护治理交出一份喜人成绩单。“大江大河的水资源保护、水域岸线管理保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复、执法监管等各项工作取得显著成效，面貌持续大幅改观。”水利部河湖管理司河湖长制工作处处长吴海兵介绍。2020年，长江、黄河、珠江、松花江、淮河、海河、辽河流域和浙闽片河流、西北诸河、西南诸河的1614个水质断面中，Ⅰ—Ⅲ类水质断面比例为87.4%，同比上升8.3个百分点。

以江河为主纽带，区域协同治理展现新气象。

万里长江，省市县乡村五级河长和志愿者同护一江水。湖北省秭归县的陈晓刚主动加入民间河长队伍。从小在江边长大的他，组织清漂、宣传禁渔，带动越来越多的人参与其中。目前，长江流域已经建立省级河湖长联席会议机制，形成保护治理的“握手”之势。

黄河浩荡，上中下游因地制宜护送大河东流。黄河岸边，河南省渑池县北仁村百鸟翔集。“白天鹅时不时歇歇脚，苍鹭、白鹤安了家。”村党支部书记代平安细数变化：村里建污水池、聘请保洁员，全力守护母亲河。

大江大河，互济东西，协同南北，连通陆海。各地通力协调，涵养水源、恢复生态、节约用水，下好保护治理一盘棋。大江大河又以源源不断的清水滋养大地，助力粤港澳大湾区建设规划政策体系不断完善、长三角区域一体化发展进程加快、黄河流域生态保护和高质量发展扎实起步。

以江河为主抓手，生态环境持续向好。

在江苏省南通市，长江澄江似练，岸线成了生态红线。“过去，岸边老港区、破厂区、旧小区交织，在治理中坚持该拆的拆、该搬的搬，如今长江两岸不仅成了风景线，更是大家的亲水道。”南通市狼山旅游度假区管理办公室主任成宾感慨。

清理乱占、乱采、乱堆、乱建，一场整治行动在长江流域开展。目前长江干流腾退岸线162千米，拆除违法违规建（构）筑物面积238万平方米，完成滩岸复绿1225万平方米。

风来沙满天、雨来泥滚坡，甘肃省华池县曾饱受水土流失之困。“退耕还林，修整田地，我们累计治理水土流失近2000平方千米，为黄河挡泥拦沙。”华池县水保局治理股股长姬小宁介绍。

黄河沿线地区全力抓好上中游水土流失治理和荒漠化防治，初步治理水土流失面积年均增加1.25万平方千米，黄河实现连续22年不断流。

从水到岸，从岸到城，从城到人，各地区各部门坚持综合治理、系统治理、源头治理。党的十九大以来，淮河干流水质始终保持在Ⅲ类及以上；2021年，太湖湖体水质为Ⅳ类，较2007年的劣Ⅴ类跃升两个类别……

以江河为主阵地，民生改善不断推进。

南粤大地，珠江盈盈。大型国产盾构机刀盘转动，凿山掘地。2021年以来，珠江三角洲水资源配置工程建设加快推进。“工程建成后，江水将跨越重重山岭，有效为粤港澳大湾区解渴。”工程建设负责人杜灿阳介绍。目前，珠江流域已建蓄水工程约16万座，供水工程现状总供水能力约950亿立方米。

党的十九大以来，大江大河的供水、防洪、发电、航运、灌溉等综合效益不断释放。长江已建和在建规模以上水电站总装机容量达2.3亿千瓦，每年提供的水电清洁能源近8000亿千瓦时，居世界河流之首；干支流通航里程约7.1万千米。海河流域修筑主要河道堤防9000千米，开挖疏浚行洪河道50多条，防洪能力不断提升。淮河流域的引江济淮工程如期开工建设，流域水安全保障能力将得到显著提升。

《 人民日报 》（ 2022年01月12日 14 版）

(责编：岳弘彬、杨光宇)