苏 艺

减少外卖餐具对环境的影响，还得统筹好企业与社会力量、政策保障等，从源头走好资源节约、可循环利用的路子

不知道你有没有过这样的经历，有时候点外卖明明勾选了“无需餐具”，收餐时却还是会收到一次性筷子、小勺。问店家，对方回复“曾因不放餐具被差评，索性都放上”。那么，这事有解吗？

如今，生活节奏快，外卖经济满足了人们对餐饮快捷、多元的需求。但这种模式下，一次性餐具的使用量也随之上升，成为生活垃圾的重要增量。

为有效解决这个问题，北京、上海等地都在“减量”上发力，明确规定餐饮经营者、餐饮配送服务提供者不得主动向消费者提供一次性餐具。规定实行后效果明显——有报道称，有商家外卖餐具使用量减少了30%。然而，不容忽视的是，除了一些消费者图方便，点餐必点餐具，还有一些商家为了减少被差评的风险，不管消费者是否选取“无需餐具”，都会配送一次性餐具。如此，日积月累，对环境带来的负担就会越来越大。

要解决外卖餐具带来的资源浪费和环境污染问题，还需多视角全面考量，统筹企业与社会力量、政策保障等，从源头走好资源节约、循环利用的路子。比如，落实生产者责任延伸制度，加强环境友好型材料研发，探索可行的餐具循环模式等。与此同时，相关部门在宣传、政策、管理上的引导也十分重要，如完善全过程污染环境防治责任制度的相应配套措施、可降解塑料制品认证方式等标准体系。

可喜的是，目前已有不少外卖平台、商家认识到这个问题，并在进行一些探索。比如，有外卖平台推行不点餐具送“低碳红包”等活动，也有商家推出了设计精美、消毒达标、回收便利的餐具。我们相信，只要全社会携手、共同努力，就有望有效减少外卖餐具对环境的影响。

《 人民日报 》（ 2022年01月12日 14 版）

(责编：岳弘彬、杨光宇)