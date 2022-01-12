本报兰州1月11日电 （记者付文）日前，甘肃省生态环境厅召开新闻发布会，通报了全省“十三五”时期水污染防治工作完成情况。

据介绍，自2016年以来，甘肃在全国《水污染防治行动计划》实施情况考核中，连续取得良好、优秀等次。截至2020年，全省38个地表水国家考核断面水质优良比例为100%，劣Ⅴ类水体断面比例为0，18条城市建成区黑臭水体均已消除，35个地下水国考点位极差控制比例为8.57%，全面完成国家下达的目标任务。

甘肃包括黄河干流、洮河、渭河等九大水系。“十三五”以来，甘肃稳步推进《水污染防治行动计划》和《甘肃省水污染防治工作方案》实施，将水污染防治重点工作和碧水保卫战年度任务以清单形式分解下达各地；严格执行全省水污染防治工作任务清单销号和定期预警通报制度，每月调度水环境质量变化情况和工作进展。

《 人民日报 》（ 2022年01月12日 14 版）

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