本报昆明1月11日电 （记者叶传增）记者日前从云南省林长制办公室获悉：云南省全面推行林长制工作取得阶段性成果，提前半年建成从省到村五级林长体系。截至2021年底，全省共有各级林长36999人。

本报太原1月11日电 （记者付明丽）记者从山西省林业和草原局获悉：近日，山西省林长制办公室印发了《山西省全面推行林长制的实施方案》以及林长会议、部门协作、工作报告等配套制度。《方案》和配套制度对省、市、县三级林长常态化开展巡林督查作出了明确规定，省级林长巡林督查每年不少于一次，市级林长每半年不少于一次，县级林长每季度不少于一次。

《 人民日报 》（ 2022年01月12日 14 版）

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