本报北京1月11日电 （记者吴月辉）日前，中国科学院大气物理研究所牵头，联合全球14家研究单位23位科学家组成的国际研究团队发布了国际首份2021年全球海洋变暖报告。数据表明：2021年海洋升温持续，成为有现代海洋观测记录以来海洋最暖的一年。地中海、北大西洋、南大洋、北太平洋海区温度均创历史新高。

数据表明：在2021年，全球海洋上层2000米吸收的热量与2020年相比增加了14乘以10的21次方焦耳。过去80年中，海洋每一个十年都比前一个十年更暖。

《 人民日报 》（ 2022年01月12日 14 版）

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