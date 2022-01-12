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中科院联合全球14家科研单位

发布2021年度全球海洋变暖报告

2022年01月12日05:26 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京1月11日电  （记者吴月辉）日前，中国科学院大气物理研究所牵头，联合全球14家研究单位23位科学家组成的国际研究团队发布了国际首份2021年全球海洋变暖报告。数据表明：2021年海洋升温持续，成为有现代海洋观测记录以来海洋最暖的一年。地中海、北大西洋、南大洋、北太平洋海区温度均创历史新高。

　　数据表明：在2021年，全球海洋上层2000米吸收的热量与2020年相比增加了14乘以10的21次方焦耳。过去80年中，海洋每一个十年都比前一个十年更暖。


　　《 人民日报 》（ 2022年01月12日 14 版）
(责编：岳弘彬、杨光宇)

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