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推动5G应用加快落地（观象台）

王 政
2022年01月12日05:26 | 来源：人民网－人民日报
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　　应当遵循从试点示范到规模推广再到大规模商用的规律，推动5G应用加快落地

　　

　　随着所有地级市城区、超过97%的县城城区和40%的乡镇镇区实现5G网络覆盖，我国5G应用正在各地各行业落地生根。据工信部统计，目前全国5G应用创新案例已超过1万个，覆盖22个国民经济重要行业。面向信息消费、实体经济、民生服务三大领域，“十四五”期间，15个行业的5G应用正成为相关部委及地方政府的推进重点。

　　不过，真正走进一些5G应用典型场景，还是不免有“样板房”之感——看介绍材料，有的应用带来的效率提升、成本节省和质量优化十分理想，但亮眼数据的前提却是“据测算”“预计项目全部完成后”；有的应用看上去颇具创新性，甚至是全国首创，但现场调研时却得知，当时的应用场景是临时搭建的，设备是从别处调来的，网络基于车载5G移动基站……

　　5G在各领域应用的技术特征、需求场景、专业门槛差异很大，在千行百业推广5G应用也面临着技术融合难度大、涵盖领域广、产业链条长、业务断点多、规模化复制难等痛点难点，很难一蹴而就。为此，应当遵循从试点示范到规模推广再到大规模商用的规律，推动5G应用加快落地。

　　要在成本上下功夫。不少企业表示，搭建5G专网，在网络布局成本、改造施工难度和后期运维方面拥有优势。可实际上，为打造5G应用标杆，电信运营商网络建设大多是“半买半送”。试想真正大面积推广后，优惠还能维持多久？为此，产业链上下游企业还得依托技术进步、管理创新，努力降低5G应用成本。

　　要在标准上下功夫，加快5G应用标准的构建和推广，提升5G安全保障水平。一些企业反映，目前现有设备的接入标准尚不统一，尤其那些对高可靠性依赖度极高的设备，感觉还是用有线宽带更可靠。此外，为了数据安全，许多企业都希望工厂数据直接存储在本地服务器，而非回传到运营商的云端。因此，有关方面应积极推进重点行业5G融合应用标准研究，加快制定基础共性标准、融合设备标准、重点行业解决方案等。此外，还要加强5G应用安全风险评估、开展5G应用安全示范推广、提升5G应用安全评测认证能力、强化5G应用安全供给支撑服务，让企业更能安心用5G。

　　推广5G应用，还要打好“团体赛”，加快形成5G应用融合发展的大生态。不同于消费互联网应用，5G应用既涉及信息技术、通信技术、运营技术的深度融合，又与各行业企业数字化基础、经验知识等紧密结合，不仅需要产业链上下游多个主体广泛参与，也亟须政府部门间通力协作，加大支持和引导力度。

　　只要成本更可控、标准更健全、融合更深入，5G应用就会更加受到市场青睐，从而为数字中国建设添砖加瓦、全面赋能。

　　


　　《 人民日报 》（ 2022年01月12日 18 版）
(责编：岳弘彬、杨光宇)

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