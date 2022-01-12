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深化体制机制改革  保障水上交通安全

海事监管服务水平稳步提升（新视点）

本报记者 刘志强
2022年01月12日05:26 | 来源：人民网－人民日报
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　　海事是综合交通运输的重要组成部分，也是我国水上主要行政执法力量，肩负着保障水上交通安全、保护水域清洁、保护船员整体权益、维护国家海洋主权和人民利益的重要职责。

　　日前，交通运输部召开专题发布会，介绍近年来我国海事工作的总体进展。“党的十八大以来，海事部门年均保障约2500万艘次国内航行船舶进出港，约40万艘次国际航行船舶进出口岸。”交通运输部海事局局长曹德胜列出一组数据：截至目前，我国拥有船舶交通管理中心59个，船舶自动识别系统基站610个，基本实现沿海和内河4级以上航道船舶自动识别系统信号全覆盖，船舶交通管理系统覆盖水域范围居世界第一；拥有注册船员180多万人，年均外派船员14万人，稳居世界前列；海事部门现有海巡船、航标船等900多艘，其中千吨级以上船艇20多艘。在海事等部门的努力下，我国水上安全管理水平明显提高。2020年，我国水上交通运输事故数、直接经济损失均比2012年下降了近50%。

　　硬件水平稳步提升的同时，海事服务也更加优化、行政执法更加规范。主要进展包括：全面推行沿海航路规划和通航密集区船舶定线制和报告制，促进“船畅其行、货畅其流”；打好蓝天、碧水保卫战，设立船舶排放控制区，实现船舶硫氧化物、颗粒物排放大幅下降；推动新修订的《海上交通安全法》颁布实施，合理布局海事立法框架，共制（修）订规章66件次，海事法治制度体系更加科学规范、权责分明。

　　2021年，海事系统重点组织了多件实事项目，集中解决群众急难愁盼问题。比如推动船舶审核全国通办、当天发证，有效减少了船舶滞港待审时间，提高了船舶周转效率，预计平均每年可为国内船东节省成本数亿元。又如实现海事证照电子化、办理结果“掌上查”，通过一次性告知、提交和受理推动船员证书办理便捷化等。据统计，党的十八大以来，海事系统深化“放管服”改革，共取消行政审批28项，年均为企业减税降费250多亿元。

　　参与全球海事治理方面，党的十八大以来，我国共向国际海事组织提交提案550余份，位列国际海事组织成员国首位，有效提升了中国海事影响力。此外，目前我国还与27个国家和地区实现了海船船员适任证书的认可。

　　“党的十八大以来，海事系统积极服务加快建设交通强国，初步实现了‘建成国内一流的经济执法系统，达到海事管理国际先进水平’的总体目标。”曹德胜表示，下一步，海事系统将以“革命化、正规化、专业化、职业化”建设为遵循，逐步健全完善思想教育体系、监管履职体系、公共服务体系、职业保障体系，奋力开创海事现代化发展新格局。


　　《 人民日报 》（ 2022年01月12日 18 版）
(责编：岳弘彬、杨光宇)

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