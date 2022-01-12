本报记者 王 珂 潘俊强 宋豪新

在贵州铜仁市江口县云舍村，土家族姑娘杨慧开办的农家乐环境优美，受到游客喜爱。

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我国乡村旅游蓬勃发展，涌现出一批生态美、生产美、生活美的乡村旅游目的地，打造了一批有特色、有内涵、有品位的乡村旅游精品线路，吸引更多游客选择乡村旅游、体验乡村旅游、爱上乡村旅游。乡村旅游成为带动县乡消费和旅游市场整体复苏的生力军。

精品线路多 旅游体验佳

走进北京门头沟区斋堂镇爨底下村，只见街巷古道蜿蜒曲折，四合院民居错落有致，民俗文化韵味独特……作为第二批全国乡村旅游重点村，爨底下村历史悠久、庭院深深，吸引了众多游客。

“带孩子暂离城市的喧嚣，享受村子的古朴宁静，感觉特别好。”来自北京朝阳区的游客李堂说，爨底下村结合传统古村落风貌，专门为游客设计了“古村”主题观光线路，游览下来既有乐趣也有意义。斋堂镇党委副书记、镇长晋卫华说，他们正加快盘活闲置农宅，发展“门头沟小院”精品民宿，在保护好传统村落的同时，打造精品旅游线路，做优“精品经济、精品旅游、精品小镇”，为游客送上更好的旅游体验。

当前，乡村旅游不仅为人们休闲度假提供了好去处，丰富了周边游、一日游选择，也成为带动县乡消费和旅游市场整体复苏的生力军。文化和旅游部不断完善政策措施，健全发展机制，深入实施乡村旅游精品工程。各地顺应旅游消费新需求，集中推出一批乡村旅游精品线路，推动乡村旅游高质量发展。

同程旅行大数据显示，2021年，我国乡村游客群呈现显著的年轻化特征，90后、00后客群增长迅速，其中00后乡村游人次增长17%。在北京、上海、江苏、浙江、广东等省份，周末1至2天的乡村“微度假”成为城市居民周末出游的重要选择。

为更好发挥规划在乡村旅游发展中的引领作用，文化和旅游部组织和指导各地开展乡村旅游规划编制工作，先后组织开展了两轮旅游规划扶贫公益行动，组织规划单位编制完成了765个旅游规划，其中包括“三区三州”深度贫困地区240个。据初步统计，各地文化和旅游部门组织编制了2000多个乡村旅游规划，指导乡村地区科学推进旅游资源开发和项目建设。

在带动乡村旅游集群化、规模化、品牌化发展方面，文化和旅游部会同国家发展改革委于2019年联合启动了全国乡村旅游重点村镇名录建设工作，并于2021年修订印发了《全国乡村旅游重点村镇名录建设工作方案》，首次将乡镇纳入遴选对象。目前，两部委已先后推出了1199个全国乡村旅游重点村和100个全国乡村旅游重点镇（乡），这些重点村镇在各地乡村旅游提质升级发展方面发挥了引领和示范作用。

吃上旅游饭 村子大变样

在四川成都市新都区三河村，一边是错落有致的绿化带，一边是排列有序的各式餐厅。再往里走，白色的帐篷掩映在绿叶中，一排球状星空民宿引人注目。“星空民宿视野很好，需要提前很多天才能订得到。”这里的工作人员说。

“8年前，如果有人告诉我村里会变成现在这么美，我肯定不敢信。”看着照片里2013年改造前村里的土路，成都新都区三河村党总支书记谭杰回忆说。从一个普通的小乡村，变成小有名气的旅游村，三河村在发展乡村旅游方面下足了功夫，做出了特色，也尝到了甜头。

全村梳理整合林盘资源63个，引进24个音乐文创项目和5家精品民宿，通过举办“星空音乐节”“民歌民乐赏析音乐会”等活动，每年接待游客20余万人次，带动消费3000余万元。

在乡村旅游的带动下，三河村获评“四川省实施乡村振兴战略工作示范村”和“全国民主法治示范村”，2020年村集体收入162万元，人均纯收入32410元。

近年来，乡村旅游以其强大的市场优势、新兴的产业活力和巨大的带动作用，在推动村民就业、改善人居环境、建设数字乡村、完善基础设施等方面取得成效。数据显示，乡村旅游已成为全国乡村旅游重点村村民就业的主要渠道，乡村旅游就业贡献度超过40%。

“乡村旅游可以充分发挥旅游业的关联带动作用，提升一二产的附加值，同时带动商业、服务业、交通运输业等行业发展。”北京第二外国语学院中国文化和旅游产业研究院副教授吴丽云认为，乡村旅游能够推动乡村基础设施、公共服务不断优化，提升村民对乡村自然、人文环境的保护意识，进一步优化乡村发展环境。同时，吸引外出打工的年轻人回到家乡创业、就业，发展乡村经济，解决“空心村”问题。

2021年11月，文化和旅游部推出《体验脱贫成就·助力乡村振兴 全国乡村旅游扶贫示范案例选编》，聚焦产业融合、创业就业等6个重点类型总结展示了乡村旅游助力乡村从“脱贫”到“振兴”的发展成果。文化和旅游部还联合国家发展改革委推出“体验脱贫成就·助力乡村振兴”乡村旅游学习体验线路300条。走进这些线路，游客可以在望山见水的旅途中，深度体验脱贫成就和乡村振兴进展。

拥抱新业态 发展前景好

一大早，江苏苏州市吴中区横泾街道林渡暖村就热闹起来，林渡陶庐、林渡小火车和林渡花海等景点迎来一波波游客高峰。随着粉红色的观光小火车从树林间穿过，一串串孩子们的欢笑声传来。夜幕降临，星光下的花园晚餐和木质庭院的露天电影相继开场，完整地保留了南方村落自然风貌的林渡暖村魅力十足。

如今乡村旅游火热的林渡暖村，也曾因为同质化问题遭遇过发展瓶颈。找准问题之后，苏州吴中区横泾街道联手同程集团，借助“互联网+”，瞄准“一站式乡野度假目的地”的定位，对林渡暖村进行全方位的升级改造。

在对林渡暖村区域的4个自然村落新的规划设计中，住宿、餐饮、娱乐、教育等各类业态依次分布，分别针对不同消费水平、年龄层次的客群，推出多样化、个性化的旅游产品，涵盖自然教育、生活美学、亲子、艺术文化等新业态，带动效果明显。2021年10月以来，林渡暖村累计接待游客近30万人次。

横泾街道相关负责人说，希望通过发展新业态，让乡村旅游在内容运营和资金投入等方面获得更大支持，推动乡村旅游又好又快发展。

当前，国内旅游消费需求正快速升级，乡村旅游要紧跟需求变化，深化“乡村旅游+”跨界融合、线上线下融合，打造更多新产品、新业态、新体验，避免同质化、走向特色化，提供更多优质旅游服务供给。

位于浙江杭州市萧山区临浦镇最南端的横一村，凭借深厚的人文底蕴、优美的山水林湖，乡村旅游发展势头良好。眼看游客越来越多，横一村在优化服务方面下大气力，启动了智慧乡村旅游建设。如今，前来游览的游客打开高德地图手机APP，搜索“横一村”，即可看到深度还原村内风貌的特色手绘地图。点击应用中的“横一数字乡村”入口，进入一键智慧游，可以便捷获取当地交通停车、必玩景点、美味餐厅、特色店铺等信息，还能跟随语音导览在村内游玩。

文化和旅游部相关负责人表示，将持续推进乡村旅游重点村镇建设，做好引导乡村民宿健康可持续发展、优化乡村旅游产品供给、推进乡村旅游全产业链发展、加强乡村旅游基础设施建设、强化乡村旅游人才支撑等方面工作，推动乡村旅游高质量发展，在更好促进农民增收致富的同时，为游客提供更加丰富、优质的选择。

《 人民日报 》（ 2022年01月12日 19 版）

(责编：岳弘彬、杨光宇)