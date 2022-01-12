杨翔宇

最近，家住北京丰台区的曹君哲多次购买江西南丰蜜橘，不仅自己品尝，还寄给外地的父母分享。他说自从认识到地理标志农产品的独特属性后，购买农产品时就认准了这个标识，“即使价格比普通农产品高一些，但我依然觉得很值。”品质优、品牌响、好评多，地理标志农产品顺应消费升级趋势，满足了消费者高品质生活需要。

章丘大葱、烟台苹果、安吉白茶、南丰蜜橘……如今，购买地理标志农产品成为众多消费者的选择。地理标志农产品以“地域名+产品名”组成，标示农产品来源于特定地域，具有一定的品质保证。

近年来，我国地理标志农产品保护水平持续提升。数据显示，地理标志农产品保护工程实施以来，全国培育登记地理标志农产品品种已达3000多个，被越来越多的消费者所接受和认可，在市场中培育起较为稳定的消费群体。云南省农业科学院院长李学林认为：“地理标志农产品是特色农业中最具品牌价值的部分，代表着农产品高端化的发展方向。”

农村电商快速发展，为地理标志农产品打开更大的市场空间。商务部数据显示，2020年全国农村网络零售额达1.79万亿元，是2015年的5.1倍，远高于全国电子商务整体增速；农产品网络零售额达4158.9亿元，已占到农产品零售总额的10%。农村电商打通了地理标志农产品销路，缩短了消费者的购买决策链路，提高了地理标志农产品的影响力。

地理标志农产品不仅是商品，也是带动区域产业链发展的驱动器。借鉴地理标志农产品模式，许多地方推出“地理标志+文旅”的模式，促进地理标志与旅游、文创等关联产业相融互促。广东梅州、四川青川、贵州赤水等地将地理标志农产品与乡村旅游深度融合，建设民宿、打造旅游产品，发展特色农业、品牌农业和休闲观光农业，让游客吃得好、玩得好。

地理标志农产品独具特色的资源优势和文化内涵激发了乡村发展活力。专家认为，未来，地理标志农产品决不仅仅是水果或蔬菜这样的产品，它涵盖了整个产业链条的各个环节，包括深加工的系列产品。

专家建议，要强化地理标志农产品质量控制和特色品质保持，建立健全产业标准体系，从技术标准、生产经营、质量监管、品牌推广、政策保障等方面推动地理标志农产品高质量发展，增强消费者对产品的认可度，打造更多优质产品。

《 人民日报 》（ 2022年01月12日 19 版）

(责编：岳弘彬、杨光宇)