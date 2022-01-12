本报记者 王俊岭

日前，位于江苏泰州的中国石化华东石油局草中1-7B井套管修复成功，为后期该井投入正常生产运行奠定了基础。图为作业现场。

沈志军摄（人民视觉）

国务院国资委发布的最新信息显示，2021年，全国各地国资委和广大国有企业围绕“六稳”“六保”，勇挑重担、锐意进取，各项工作取得了新进展和显著成效，为中国经济稳中向好提供了有力支撑。国资委强调，2022年，要突出抓好稳增长，坚持问题导向、目标导向，进一步压实国有资产保值增值和风险防控主体责任，国有企业要加大提质增效工作力度，努力保持全年经济平稳运行，为国民经济增长贡献国资国企力量。

做好“压舱石”“稳定器”

中老铁路通车、“深海一号”大气田全面投产、白鹤滩水电站发电、“天问一号”着陆火星……2021年以来，中国在一系列重大工程建设上接连取得的亮眼成绩，都少不了国企的身影。

重大项目带头干。2021年12月30日，中广核浙江三澳核电项目2号机组核岛浇筑第一罐混凝土，标志着该机组主体工程正式开工。三澳核电项目是我国首个民营资本参股的核电项目，规划建设6台我国自主三代核电技术“华龙一号”机组。设计年发电量将达到525亿千瓦时，每年可减少标煤消耗1604万吨，减少二氧化碳排放4336万吨，相当于造林11.8万公顷。

重要产品保供应。“我们增加了装煤仓口，提升带式输送机的拉运能力，带速由原来的2米/秒提高至2.5米/秒，一天的铁路外运量可增加2000吨！”山西华阳集团一矿选煤厂负责人贾轶高兴地说，通过加强对装车全过程的监管，确保多出煤、出好煤。截至2021年12月22日，华阳集团提前完成了向海南省发运170万吨电煤的保供任务。

扛起稳增长责任的同时，国企也实现了自身的发展壮大。2021年1—11月，中央企业效益增长创历史最好水平，利润总额2.3万亿元、净利润1.75万亿元，营业收入利润率、研发投入强度、年化全员劳动生产率和资产负债率全面完成预期目标。

为高质量发展“攒后劲”

苦练内功，首先要“补短板”。发展高端数控机床是提升中国制造业实力的重点领域。中国通用技术集团在重组沈阳机床过程中，对19项关键核心技术攻关项目实施“揭榜挂帅”，研发的16款高端数控机床、部分产品已在国内重点领域示范应用。其中，“VMC35120u立式五轴加工中心”等产品填补了国内空白，服务经济社会发展能力不断增强。仅2021年上半年，沈阳机床新签合同金额同比增长就高达72%。

苦练内功，还要“造长板”。在位于无锡的中国农科院太湖水稻示范园内，一片水稻田明显比周围其他水稻田多收了好几斗。原来，这片田使用了中国宝武宝钢金属研制的“铁粉包衣”技术。该技术通过在种子外包裹一层特制铁粉作为“外衣”，实现增加矿物营养、防治病虫害、提高田间成苗率等助农效果。

在中国节能环保集团有限公司董事长宋鑫看来，要紧紧牵住科技创新这个“牛鼻子”，持续完善创新体制机制，加快产学研用融合，更好地发挥中央企业科技创新驱动引领作用。宋鑫表示，中国节能将通过主动承担国家攻关计划、重大科技项目和技术研究，加大绿色低碳领域关键共性技术攻关力度，布局一批重大科研任务等实实在在的举措，积极打造原创技术“策源地”，争当细分领域产业链“链长”。

展现更多“正外部性”

面对“需求收缩、供给冲击、预期转弱”三重压力，需要积极发挥广大国有企业的中流砥柱作用，夯实高质量发展的基础。

不久前，上海建工联合上海西派埃自动化仪表工程公司进行科技攻关，自主研发的“远程控制基坑挖掘机器人”系统等产品成功应用于上海宜家购物中心临空项目深基坑受污染环境的无人化挖掘作业。据了解，这家地方国企已研发大面积水磨石地面作业机器人、钢结构焊接机器人、复杂钢结构节点加工机器人、砌墙机器人等多个系列，不仅减少了建筑业对劳动力数量的依赖，还大幅提高了作业的安全性和施工精度，打开了广阔的市场前景。

除了稳定中国经济增长之外，中国国企的发展对世界经济来说也展现出越来越多的“正外部性”。

国务院国资委和中国社科院近日发布的《中央企业海外社会责任蓝皮书（2021）》显示，中央企业在不断拓展国际业务、提升国际化水平的同时，持续加强海外履责，在积极助力全球抗疫、高水平参与共建“一带一路”、大力支持全球减贫事业等方面成效显著。

对于接下来国有企业的工作，国务院国资委表示，要稳字当头抓经营，及早制定有利于稳增长的措施，加快落地一批“十四五”规划明确的重大投资项目，力争实现“开门红”开局稳；优化经营策略，大力降本节支，持续提升国有控股上市公司质量；积极带动各类所有制企业协同发展，大力提升重要能源资源和民生需求保障能力。

(责编：岳弘彬、杨光宇)