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让“吃播”变得文明节俭（云中漫笔）

何  洌
2022年01月12日05:28 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　一段时间以来，“大胃王”类型的“吃播”风靡网络，主播以异于常人的食量来吸引关注，然而，其背后对食物的浪费遭到广大网友的反对。国家发改委近日发布《反食品浪费工作方案》，禁止制作发布传播“大胃王”音视频。

　　以“大胃王”为主题的“吃播”，视觉效果确实惊人，眼看着堆成小山的食物被主播风卷残云般一扫而空。如此“表演”满足了部分人的猎奇心理，博得了眼球。一些“大胃王”主播有千万量级粉丝，单条视频作品获得上百万点赞量。

　　有人好奇，一口气吃下这么多食物，真的可能吗？有实拍视频揭开了一些主播的秘密：他们把食物放进口中嚼一嚼就吐掉，根本没有真吃，只是通过剪辑视频来欺骗观众，而一些“网红”主播被发现是事后催吐，这些伎俩都是在毫无意义地浪费食物。此类“吃播”也会对主播的身体造成伤害，即便是假吃、催吐也无法避免。有专家指出，暴饮暴食是胰腺炎等疾病的重要诱发因素。除了主播本人浪费食物、损害身体以外，也会对观众产生误导，为了模仿他们而造成超量点餐，造成更多浪费。

　　如此有百害而无一利的事情，必须引起广泛重视，并坚决予以制止。《反食品浪费工作方案》明确提出，禁止广播电台、电视台、网络音视频服务提供者制作、发布、传播宣扬量大多吃、暴饮暴食等浪费食品的节目或音视频信息，对拒不改正或情节严重的，处以罚款、通报批评或节目停播整顿，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法依规追究责任。

　　根据《反食品浪费工作方案》的安排，广电总局、网信办等部门将按职责分工负责，严格食品浪费相关信息监管。这就要求互联网平台进一步落实主体责任，积极配合有关部门，对平台内容加强管控，包括使用新技术、新手段，完善监管体系，确保“大胃王”主题“吃播”无处生存。更重要的是，积极引导社会公众树立珍惜粮食、节约粮食的观念，让合理饮食、健康饮食蔚然成风。

　　“吃播”行业岂能被“大胃王”主题带偏？胡吃海塞不过是低级趣味，中华美食文化博大精深，何愁找不到新奇有趣的“爆点”，让大众为之眼前一亮？近来，一些主播以广袤美丽的乡村为背景，用富有特色的食材与做法烹制美食，吸引了无数网友的关注与点赞。相信随着《反食品浪费工作方案》施行，“吃播”行业将更趋文明节俭，走向健康发展，让网民们看得更加有滋有味。

(责编：岳弘彬、杨光宇)

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