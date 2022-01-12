本报记者 李 贞

安徽省淮北市相山区政务服务中心市场监督管理登记窗口工作人员在自助申报区引导群众通过互联网和自助设备快速办理登记业务。

李 鑫摄（人民图片）

近年来，数字政府的建设对促进中国经济发展、提升公共服务效率、惠及民生等方面产生重要影响。由中国电子信息产业发展研究院指导、中国软件评测中心（工业和信息化部软件与集成电路促进中心）主办的2021年数字政府服务能力评估暨第二十届政府网站绩效评估结果发布会日前召开，对当前数字政府建设成果进行总结，为接下来各地数字政府服务发展提供了借鉴。

服务场景不断丰富

“数字政府建设是加快政府治理现代化的重要途径。”中央党校（国家行政学院）教授、国家信息化专家咨询委员会委员汪玉凯认为，各地政府门户网站的普遍建立、整合直至一体化是政府数字化转型的重要转折点，为百姓获取政府信息、参与政务管理和网上办事提供了直观的窗口和通道。

经过多年发展，数字政府服务场景不断丰富，包括一网通办、大数据金融服务、“互联网+医疗健康”服务等。2021年数字政府服务能力评估结果显示，中国数字政府建设经过萌芽期、探索期、发展期的建设实践，已进入全面改革、深化提升阶段，近3年中国省级和重点城市数字政府服务能力整体水平不断提升。

同时，组织机制保障全面推进，统筹指导数字政府建设。多地成立数字政府建设相关领导小组、政务数据统筹管理机构。广东、浙江、江苏等部分地区开始探索政府首席数据官制度，统筹推进和指导数字政府建设。

多地政府积极构建数据开放平台，数据开放规模不断扩大。截至2021年11月底，已有19个省份和19个重点城市的数据开放平台上线运行。其中，19个省级平台共开放19万个数据集、8万多个数据接口、67亿多条数据量，数据规模不断扩大。

“让群众少跑腿、数据多跑路”

各地的数字政府服务提升了公共服务效率，实现了“让群众少跑腿，让数据多跑路”。2021年数字政府服务能力评估结果中介绍了多地实例。

比如，通过推进政务服务“跨省通办”，切实解决了群众异地办事面临的堵点难点问题，“多地跑”“折返跑”等现象得到缓解。除全国范围的跨省通办外，京津冀、长三角、泛珠区域、川渝地区、西南五省、西北五省区、东北三省等7个地区实现了区域内的跨省通办。

以广东省深圳市为代表的 “无感申报”“反向办”“政策精准送”等主动式服务，提升了政府服务的智能化、便捷化水平。2021年9月，深圳公安推出了63项“无感申办”服务事项，包括港澳台通行证和护照办理和签注、驾驶证补换证、身份证补换申领等事宜。申请人登陆广东政务服务网或“i深圳”APP后，通过扫脸识别验证，即可自动填充表单信息，减少了信息反复填写、办事材料重复提交的麻烦。

“深圳市60岁及以上老人可以免费接种新冠疫苗了。”这是家住深圳市罗湖区黄贝街道的老人庄峰婵收到的一条短信提醒。2021年，深圳市罗湖区打造“反向办”服务一体化平台，通过大数据智能分析匹配，精准定位“应享未享”福利政策的企业群众，助力服务部门定向做好线上温馨提示、推送办理指引，并为下一步研判优化政策提供决策支撑。

数据显示，八成以上政府网站已经开展了不同程度的相关改造。例如，北京市政府网站老年办事专区整合提供了老年人常用的热门服务、老幼健康码使用指南、福利津贴申领、养老保障、退休管理、养老机构等服务。数字政府服务的适老化改造，帮助老年人跨越“数字鸿沟”，普惠服务效果已经显现。

提高政务系统运转效率

在取得进步的同时，数字政府建设仍有提升空间。本次评估也提出了3项需要各地关注的问题，比如数字政府制度标准体系有待进一步完善；数据安全、隐私保护措施仍需进一步加强；数据共享应用程度有待进一步提高等。

对此，中国软件评测中心相关负责人建议：一是出台国家层面的数字政府建设指南，指导中国数字政府总体建设；二是深化权威高效的国家数据统筹协调机制改革，形成扁平高效、上下贯通、整体联动、执行敏捷的组织体系，促进数字政府建设统筹规划、综合协调工作机制整体运转顺畅；三是推进数字政府标准规范体系建设，加快数字政府相关配套法律法规的“立改废释”，组织制定基础设施建设标准、线上线下政务服务标准、数据资源管理标准、建设运维规范等相关标准规范；四是加强数字政府建设过程及效果的监督评价，定期开展数字政府建设成效评价评估，以评促建设，以评促发展。

在汪玉凯看来，进一步加快推进数字政府建设，关键要破解互联互通、数据共享、业务协同这三个难题。“首先要解决政府部门间的行政壁垒，让数据可以流通共享。面向长远，政府要围绕百姓关注的医疗、教育、环境等公共服务构建综合性的应用系统，真正实现系统畅通，高效运转，让数字政务在关键时刻真正发挥作用。”汪玉凯说。

(责编：岳弘彬、杨光宇)