王轶辰

原标题：把养老服务机构“搬回家”

长期以来，我国高度重视养老服务事业发展，推动养老服务体系建设取得重要进展。目前，以居家为基础、以社区为依托、机构充分发展、医养有机结合的多层次养老服务体系建设目标逐渐清晰，养老服务政策支持体系初步形成。但养老服务体系发展不平衡不充分问题尚未得到根本解决，老年人口空间结构、分布和养老服务健康资源的地理分布错位。比如，老年人集中在中心城区，但这些地区的养老服务资源紧张；郊区养老机构多属于高端养老市场，费用较高，并不适合中低收入人群。

城心养老是一个不错的选择。所谓城心养老，是一种生活在城市中心的养老方式，这种模式打破了传统养老社区的封闭管理和情感“孤岛”，为老人在原先熟悉的居住环境里提供临近子女、临近医疗机构、生活配套完善、生活气息浓厚的养老服务。城心养老模式可解决传统养老机构存在的子女探望难、快速享受优质医疗服务难的问题，也契合此前《中共中央国务院关于加强新时代老龄工作的意见》中提出的“创新居家社区养老服务模式”的要求。

近日，由中国老年学和老年医学学会老龄金融分会、清华大学银色经济与健康财富指数课题组联合编制的《中国城市养老服务需求报告（2021）》显示，随着中高收入老年人比例快速增长，未来养老消费市场潜力巨大。在社区养老和机构养老需求比例逐步提升的背景下，城心养老模式受到市场欢迎。

开展城心养老，把养老机构“搬回家”，难能可贵的是能够提供登门服务的长期照护服务项目，满足高龄老人、孤寡老人、失能老人等群体的生活需求。目前这些服务在我国还很欠缺，长期照护服务是劳动密集型、轻资产的行业，企业进入意愿不足。未来，政府应发挥引导作用，积极培育市场，营造让企业积极参与的市场氛围。

此外，投资老龄经济周期长、回报慢，“赚一把就走”显然不可持续。养老服务供给侧改革是未来产业发展的核心，仅提供长期照护这种单一类型的上门服务，不足以支撑行业持续做大做强。提供优质养老服务需要政府、家庭、社区共同推进，通过多方战略运营与合作，提供更加多元化的养老服务。

(责编：罗知之、陈键)