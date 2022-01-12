原标题：到2025年公共服务制度体系更加完善

本报北京1月11日讯（记者熊丽）近日印发的《“十四五”公共服务规划》提出，到2025年，公共服务制度体系更加完善，政府保障基本、社会多元参与、全民共建共享的公共服务供给格局基本形成，民生福祉达到新水平。“《规划》将整个公共服务体系按照基本与非基本进行分类，系统谋划幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶、优军服务保障和文体服务保障九个领域的基本和非基本公共服务的发展目标、重点任务和重大举措。”国家发展改革委社会发展司司长欧晓理11日在国新办发布会上表示。

“随着我国经济社会发展水平不断提升，基本公共服务、非基本公共服务与生活服务之间的边界也将随之发生变化，公共服务体系的范围、水平和质量都将稳步有序提升，不断满足人民群众日益增长的美好生活需要，实现公共服务与经济社会发展的同频共振。”欧晓理说。

住房和城乡建设部住房保障司负责人潘伟表示，在提升住有所居领域公共服务保障水平方面，将重点做好几方面工作，一是加大金融、土地、公共服务等政策支持力度，扩大保障性租赁住房供给。二是针对城镇老旧小区居民的住房改善需求，创新金融支持方式，落实闲置土地利用、存量房屋用途调整等政策，加快形成推进城镇老旧小区改造的政策机制。“十四五”期间，将基本完成2000年底前建成的约21.9万个城镇老旧小区的改造任务。三是持续推进农村危房改造和地震高烈度设防地区农房抗震改造，对符合条件的农村低收入群体等重点对象住房安全做到应保尽保。四是多种手段扩大住房公积金制度覆盖范围，让更多就业群体享受住房公积金服务。

民政部养老服务司负责人李邦华表示，下一步，民政部将重点推进建立基本养老服务制度，尤其是研究制定国家基本养老服务清单，进一步加快兜底性、普惠性养老服务的发展和制度设计，重点加强失能老年人长期照护的服务和保障，创新居家社区机构的养老服务模式，同时要加强养老服务监管，促进生活性养老服务发展，满足老年人多样化需求。

教育部发展规划司负责人晁桂明表示，“十四五”期间，将加快推进学前教育普及普惠安全优质发展，推进义务教育优质均衡发展，大力提升县域普通高中整体质量。在幼有所育、病有所医方面，国家卫生健康委妇幼健康司司长宋莉表示，将补齐儿童健康基本公共卫生服务短板；支持公益性社会机构或市场主体，扩大普惠性非基本公共服务供给，促进儿童健康全面发展。人力资源和社会保障部规划财务司负责人常海莉表示，“十四五”时期，将以“构建覆盖全民、城乡一体、均等可及、优质高效的人社基本公共服务体系”为目标，不断满足人民群众的期盼和要求。

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