姚 进

原标题：架起中小微融资“信息金桥”

为便利中小微企业融资，信用信息的作用不容忽视。近日召开的国务院常务会议决定，实施企业信用风险分类管理，推动监管更加公平有效。这对全国融资信用服务平台进一步完善来说，无疑是个利好，将有利于加强信用信息共享应用，缓解银企信息不对称难题，在金融机构与中小微企业之间架起一座“信息金桥”，促进中小微企业融资。

近年来，按照党中央、国务院决策部署，有关部门采取了一系列有力有效措施支持中小微企业融资，取得了明显成效。目前，中小微企业融资继续呈现“量增、面扩、价降”态势。截至2021年11月末，全国银行业金融机构发放普惠型小微企业贷款约18.73万亿元，同比增长24.1%。据初步统计，通过各级融资信用服务平台累计发放贷款超过7万亿元。应该说，国家发展改革委、银保监会等部门大力推广的“信易贷”模式以及全国融资信用服务平台，对支持中小微企业融资发挥了重要作用。

也要看到，与中小微企业融资业务需求相比，目前信用信息共享应用情况还有一定差距，存在部分部门和行业数据难以获取，以及信息获取成本较高等问题。特别是当前我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，进一步强化对中小微企业、个体工商户等的金融支持力度，对于应对新的经济下行压力以及世纪疫情冲击带来的不确定性，保持平稳健康的经济环境具有重要意义。

鉴于此，为进一步发挥信用信息对中小微企业融资的支持作用，有关部门研究制定了《加强信用信息共享应用促进中小微企业融资实施方案》，旨在推动建立缓解中小微企业融资难融资贵问题的长效机制。这也是近期国务院出台的一系列“保市场主体、应对新的经济下行压力”政策措施之一。该《方案》要求，深化信用信息开发利用，完善中小微企业信用评价指标体系，实现精准画像；强化获贷企业信用状况动态监测，提高风险预警和处置能力；对依法认定的恶意逃废债行为，依法依规开展联合惩戒。这与国务院常务会议提出的“实施企业信用风险分类管理”相呼应，致力于营造诚实守信、公平竞争的市场环境，使监管对诚信经营者“无事不扰”、对违法失信者“无处不在”。

信用是市场经济的基础。下一步，各地各部门要继续围绕保市场主体、应对新的经济下行压力，加快信用信息共享步伐，深化数据开发利用，创新优化融资模式，加强信息安全和市场主体权益保护，助力银行等金融机构提升服务中小微企业能力，不断提高中小微企业贷款可得性，有效降低融资成本，切实防范化解风险，支持中小微企业纾困发展，保持经济平稳运行，为构建新发展格局、推动高质量发展提供有力支撑。

(责编：罗知之、陈键)