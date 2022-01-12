齐 慧

原标题：天然气消费处于上行通道

近日，甘肃张掖LNG（液化天然气）储备中心项目建设工地现场，建设者正在检测储气罐的平衡。据悉，张掖LNG储备中心是甘肃省规划建设的6个天然气储气设施项目之一。

王 将摄（中经视觉）

近日，中国石油天然气集团有限公司发布了2021版《世界与中国能源展望》报告。报告指出，我国终端用能总量2030年前后达峰，峰值约29.5亿吨标油，之后逐步下降，2060年降至21亿吨标油。

分部门看，工业、建筑、交通部门先后于2025年、2030年、2035年左右达峰；工业部门占比逐渐下降，建筑部门持续提升，交通部门基本稳定。

分品种看，煤炭和石油占比逐步降低，天然气占比持续提升，至2040年后逐步企稳，电力、热力、氢能等二次能源占比逐步提升，2060年超过70%。

中国石油经济技术研究院执行董事兼党委书记张华林指出，全球能源产业正加速驶入绿色低碳转型轨道。第26届联合国气候变化大会的召开，彰显了世界各国应对气候变化的决心。同时2021年又见证了一场预期之外的全球性能源供应危机，它深刻地警示世界，能源转型发展是一个复杂艰巨的过程，必须协调好新能源与传统能源的平衡发展，必须加快技术创新步伐，必须统筹能源转型和能源安全，必须加强国际能源合作。

报告将我国能源系统实现零排放目标分为三个阶段，即2030年前为碳达峰攻坚期，2030年至2050年为碳减排加速期，2050年至2060年为碳中和决胜期。

中国石油经济技术研究院石油市场所主任工程师王利宁指出，应不断降低能源消费强度，推动一次能源消费2030年前后进入峰值平台期；能源替代、节能减排以及脱碳技术将成为碳减排的三大任务。

分品种看，煤炭中短期消费稳中有降，未来将发挥应急兜底保障作用；石油中短期消费继续增长，未来更加突出原料属性；天然气消费快速增长，未来将作为新能源最佳伙伴；非化石能源将成为能源供应主体。

中国石油经济技术研究院院长余国介绍，实现碳达峰、碳中和是一项庞大的系统工程，技术创新对实现碳中和目标起到关键作用，转型要处理好新能源与传统能源的有序衔接，统筹好能源转型和能源安全保障的关系，各国需合作减排，共同维护全球能源产业链供应链稳定和关键矿产资源有序发展，对实现《巴黎协定》气候目标具有重要意义。

从世界看，2060年前世界一次能源消费仍将增长，但增速放缓。2060年世界一次能源需求将达168亿吨至191亿吨标油，2015年至2060年年均增长0.5%至0.8%，比1990年至2019年增速低1个至1.3个百分点。

欧美等发达国家能源消费已达峰，未来将稳步下降。世界能源消费重心呈现东移趋势，亚太成为未来能源需求增长的主要地区，展望期内增长26.1亿吨标油，占全球增量的75.6%。

专家分析指出，2040年前世界石油天然气仍将维持主体能源地位，占一次能源比重保持在50%左右，其中，油气占比分别处于18%至30%和25%至28%区间。在国际社会通力合作应对气候变化的前景下，到2060年油气占比或将降至23%（届时油气各占10%和13%），石油消费峰值有可能在2025年前后来临，天然气消费峰值在2040年前后来临。中国的石油和天然气消费也将先后在2030年和2040年达峰，分别约7.8亿吨和6500亿立方米。天然气作为支撑可再生能源大规模利用的“稳定器”应该优化开发。

(责编：罗知之、陈键)