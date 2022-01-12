黄 鑫

原标题：软件业将迎来黄金发展期

近日，观众在高交会上参与华为智能网联互动体验。 新华社记者 梁 旭摄

尽管遭遇新冠肺炎疫情和经济发展的多重压力，我国软件业仍在2021年交出漂亮的成绩单。工信部数据显示，2021年1月至11月，我国软件和信息技术服务业业务收入达85371亿元，同比增长18.3%。同时，利润总额和出口也实现较高增长。

专家认为，2022年，我国软件业将迎来黄金发展期，产业规模将保持稳步增长，产业结构将持续优化，产业创新不断加速，迈向高质量发展的新台阶。

开放协作成创新主旋律

2021年12月23日，在华为新品发布会上，华为常务董事、消费者BG CEO余承东透露，目前搭载鸿蒙系统的华为设备数量已突破2.2亿，2021年新增鸿蒙生态设备发货量超1亿，成为发展最快的智能终端操作系统。

中国电子信息产业发展研究院信软所副所长蒲松涛表示，2022年，我国软件业发展将呈现开源化、智能化、平台化、生态化、融合化趋势。其中，技术创新将呈现开源化，开放协作成为软件产业的创新主旋律。开源能够最大程度突破创新的时空边界，最广范围集聚智力资源、产业资源和服务资源，最大可能缩短“原始创新—产品应用—产业转化”的创新周期。

“当前，全球化竞争倒逼软件业不断升级，并加快推动形成开放共赢的开源生态体系。”众诚智库总裁杨帆说。

开源已成为全球软件技术和产业创新的主导模式，可以说“软件定义未来的世界，开源决定软件的未来”。2021年11月30日，工信部发布的《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》提出，要繁荣国内开源生态，推进重点开源项目，打造优秀开源社区，提升开源治理能力。

工信部信息技术发展司软件产业处处长王威伟介绍，工信部将加快建设开源代码托管平台等基础设施，建立完善生态链各方积极参与的开源社区，面向重点领域孵化一批基础性、前瞻性的开源项目。

除了技术创新开源化，蒲松涛认为，2022年，软件业发展趋势还将表现为产品功能智能化，智能驱动成为软件产业的发展主基调；商业模式平台化，平台服务成为软件产业的价值创造之源；企业竞争生态化，生态构建成为软件产业的竞争制高点；产业形态融合化，“软件定义”成为软件产业的成长主脉络。

软件定义未来世界

软件正在定义产品的功能。比如，智能手机通常每增加一个APP就增加了一项功能，就要对智能手机重新定义。现在的智能手机，既是传统的无线电话机，也是计算器、照相机、电视机、录音机、导航仪、信用卡等产品的集成，这些功能均由软件实现，这就是“软件定义手机”。

软件不仅仅是在定义手机。360公司创始人周鸿祎表示，“软件定义”正赋能实体经济新变革，航空航天、汽车、重大装备、钢铁、石化等行业企业纷纷加快软件化转型。软件能力已成为企业核心竞争力，产业数字化成为经济转型的重要方向。企业要抓住数字化机遇，赋能传统产业。

浪潮集团执行总裁王兴山认为，软件是新一代信息技术之魂，软件定义企业，软件能力成为企业核心竞争力，一流的企业有着一流的需求，高质量的需求是软件创新与发展的核心驱动力，正在催生中国软件的崛起，企业应用软件生态正在重构。

“软件定义已成为软件产业的成长主脉络。软件逐步融入产品和业务流程，融合到各行业，并基于硬件资源的虚拟化和池化，在产品演进、业务创新、行业转型中发挥主导作用。”蒲松涛说。

工信部信息技术发展司副司长江明涛介绍，随着“软件定义”理念得到广泛实践，软件定义网络、软件定义制造等新模式、新业态已进入产业化推进阶段。工信部将大力支持开展“软件定义”及泛在操作系统平台相关理论和技术研究，构建“软件定义”核心技术体系。同时，培育“软件定义”创新应用生态，建立面向高端装备、智能网联汽车、智慧城市等典型行业领域的“软件定义”解决方案，组织开展试点示范，探索“软件定义”生态发展与运营模式。

保持稳中有进态势

从软件业细分领域看，2021年1月至11月，我国信息技术服务收入达54582亿元，同比增长21.2%，在全行业收入中占比为63.9%，是行业发展的一大亮点，表明我国软件业的产业结构进一步优化。

数据还显示，2021年1月至11月，我国软件产品收入为21765亿元，同比增长14.6%。其中，工业软件产品收入为2121亿元，同比增长20.1%。“当前，我国软件业的产业链韧性得到进一步提升，在基础软件、工业软件等短板领域不断实现突破，在大数据、人工智能等长板领域保持着领先优势。”蒲松涛说。

蒲松涛认为，2022年，我国软件业仍将保持稳步发展的态势，并迈向高质量发展的新台阶。具体来看，一是软件价值将进一步凸显，产业竞争将日趋激烈；二是产业规模将保持稳步增长，产业结构仍将持续优化；三是关键软件产品将有望实现突破，规模化应用将取得新进展；四是开源生态将进一步完善，软件业开放合作的氛围更好；五是软件名城名园建设将持续深入，产业集聚发展效应将愈发凸显。

“2022年，软件业对经济转型升级的驱动作用将进一步凸显，相互融合将推动新业态、新模式不断涌现，并成为我国工业转型升级的有力支撑。同时，抢占信息技术制高点的国际竞争进入关键阶段，将助力我国龙头企业加速融入国际软件生态，并抢占高生态位。”杨帆说。

工信部信息技术发展司司长谢少锋表示，下一步将重点从名城、名园、名企、名品、名人五个方面发力，全面推进软件业高质量发展。尤其是在提升关键软件技术创新和供给能力方面，进一步夯实开发环境、工具等产业链上游基础软件实力，提升工业软件、应用软件、平台软件、嵌入式软件等产业链中游的软件水平，增加产业链下游信息技术服务产品供给。

(责编：罗知之、陈键)