祝惠春

原标题：中介“门槛”降 责任不能减

近日，证监会通报，深圳某会计师事务所审计业务违法违规，对其采取“没一罚六”的行政处罚，相关主体涉嫌犯罪问题将移送公安机关。

这个看似简单的案子，却是近年来资本市场舆论关注的一个热点。原来，被网民称为“怼天怼地”的该会计师事务所在被立案调查后，曾发公开信喊委屈。

该所到底冤不冤？证监会指出，经过调查发现，其在明知*ST新亿年报审计业务已被其他会计师事务所“拒接”的情况下，仍与*ST新亿签订协议，承诺不在审计报告中出具“无法表示意见”或“否定意见”，并要求如发生被监管部门处罚的情形，*ST新亿应予补偿。

这也就是说，即使是一份“保留意见”，也是*ST新亿“买来的”。证监会指出，该会计师事务所审计独立性严重缺失，审计程序存在多项缺陷，审计报告存在虚假记载和重大遗漏，缺乏应有的职业操守和底线，因此受罚。

会计师事务所是资本市场重要的“看门人”，其守法意识、执业能力及勤勉尽责程度事关广大投资者切身利益。我国注册会计师行业规模不断扩大，行业发展总体向好，在维护资本市场秩序和社会公众利益、提升会计信息质量和经济效率等方面发挥了重要作用。但毋庸讳言，上市公司财务会计审计信息失真、财务造假等不良现象背后，几乎少不了会计师“看门人”打瞌睡、装睡，甚至为虎作伥。因此，对其违法违规行为“零容忍”，以重塑资本市场信用体系，势在必行。

该所之所以喊冤，是因为其自视身份特殊。2020年3月1日，新证券法实施，证券服务业务实行备案制，取消了会计师事务所、评估机构等参与证券服务业务的行政许可准入，这是财政部、证监会落实“放管服”改革，提升证券审计市场活力的重大举措。该会计师事务所自称是国内第一家承接上市公司审计业务的中小会计师事务所，认为自己应该得到呵护。

中小会计师事务所成为证券服务市场的一支新生力量自是好事，但新证券法虽取消了会计师事务所从事证券业务的行政许可准入规定，同时也大幅提升了违法违规的法律责任，“门槛”降低并不等于责任降低。这意味着，大中小会计师事务所都获得了参与资本市场的公平机会，但也都应该担负相应的责任。无论大所小所，在遵守法律上一律平等，在监管要求上一视同仁。“零容忍”下，大所、中所、小所都没有特殊待遇，更不存在“我弱我有理”的逻辑，以此方可促进公平竞争，体现市场择优。

其实，不仅是会计师事务所，资本市场中介机构皆如此。保荐机构、审计机构、法律服务机构、资产评估机构等中介机构，无论是大块头，还是小个子，都是证券市场“看门人”，都要诚实守信、勤勉尽责。监管方面，也需切实落实“零容忍”方针，压实中介机构责任，对违法违规行为严惩不贷，依法维护广大投资者合法权益和资本市场健康秩序。

(责编：罗知之、陈键)