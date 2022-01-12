原标题：客观看待硅片价格下降

龙头企业的产品定价在行业内具有风向标作用。近日，硅片龙头企业隆基股份、中环股份相继下调硅片报价，降价幅度达10%左右。此轮硅片降价原因是什么？是去库存还是打价格战？规范行业健康发展需要补齐哪些短板？记者就此采访了中国国际经济交流中心创新所副所长李锋。

多重因素推动降价

记者：近一年多来，硅料涨价、硅片涨价、电池涨价、组件涨价……光伏产业各环节轮番涨价。如今，龙头企业却开始调低硅片价格，原因是什么？

李锋：主要原因有两个，一是成本高企抑制终端需求，硅片供求关系发生变化。

随着存量企业扩大硅片产能、增量企业布局硅片生产，以及硅片价格大幅上涨带来需求下降，硅片供需关系迎来拐点，供给开始大于需求，并呈扩大趋势。同时，硅料价格飙涨叠加能耗双控、电力供应紧张导致的限电影响，光伏产业的电池和组件等环节承压较大，开工率明显下降，对硅片需求降低。

隆基股份与晶科能源、晶澳科技、天合光能、东方日升5家企业于2021年9月30日联合发布的《关于促进光伏组件市场健康发展的联合呼吁》称，组件企业很多已签订的订单将陷入亏损，产能达产率不超过70%，呼吁抑制无序涨价。同时，电池和组件企业开工率下降直接推动硅片企业降低开工率。中国有色金属工业协会硅业分会调研10家单晶硅片企业发现，个别企业开工率降至50%。

同时，由于2021年产业链上游价格高企，大部分下游买家和终端企业处于观望状态。业内普遍预计，2021年全年新增光伏装机容量在55GW至65GW，但2021年前三季度全国光伏新增装机容量为25.56GW，远低于行业预期，四季度光伏抢装潮也未如期而至。若光伏组件价格继续维持在2元/W以上，很多组件企业难以承受，硅片需求还会进一步下降。

二是在硅料价格大涨的情况下，上下游产业价格传导效果显现。

2020年5月，硅料价格曾一度跌破6万元/吨，但此后开始步入上行周期，一直到2021年7月才出现高位回调，成交均价仍在21万元/吨左右，之后成交价继续上涨，2021年11月升到26.5万元/吨，在一年半的时间内翻了两番。

硅料价格大涨带动硅料企业扩张产能，还吸引其他行业企业投资。目前正在扩产和投资的硅料项目将在2023年集中投产，硅料价格未来几年有可能出现大幅回调。此轮硅片降价，也是对硅料价格基本见顶的提前反应。

未来有望回归平稳

记者：硅片价格会不会持续下降？

李锋：目前，硅料价格维持在23万元/吨左右，由于硅片降价对企业利润率影响明显，在硅料价格没有明显下降的情况下，企业持续降低硅片价格的可能性不大。

隆基股份和中环股份的调价，主要还是源于硅片产能扩张与下游企业惜购，是硅片供求关系发生显著变化、上下游价格传导和价格周期性波动共同作用的结果。本次硅片价格下降既是对下游组件需求放缓的应对，也是对上游硅料价格上涨的限制，有利于光伏产业链价格的合理化。

随着硅片价格走低，电池、组件企业的盈利压力有望缓解，可以有效推动下游企业收益率提升。当硅片价格回归合理区间，组件企业开工率将会逐步回升，有利于行业持续发展。

促进产业链企业共赢

记者：如何降低硅片价格波动对行业的影响？

李锋：应引导硅片价格平稳下行，避免短期大幅下滑，提升硅片企业生产积极性。

从硅片端来看，硅片利润率不高。所以，尽管硅片价格高企，但硅片企业生产积极性并不高，而硅料价格上涨还给硅片企业带来较大成本压力。隆基股份2021年三季报显示，公司实现营业收入562.06亿元，同比增长66.13%，实现归属于上市公司股东净利润75.56亿元，同比增长18.87%，利润增幅远低于营业收入增幅。

推动硅料价格适当下调，与硅片价格下降形成联动效应，避免硅料企业未来受到较大冲击。此前，通威股份、大全新能源、新特能源和保利协鑫等硅料龙头企业从2017年开始连续两年快速扩产，导致供过于求，硅料价格不到两年时间下降50%以上。以此为鉴，如果硅料价格未来步入快速下行通道，扩产和新投产企业将面临较大风险。

支持企业协同发展，共建利益共享的产业链，促进上中下游企业实现共赢。2021年硅料新增产能大幅减少，叠加硅片产能大规模增加，推动硅料价格猛涨，不断拉高硅片价格，持续推高光伏发电成本，最终抑制了终端的光伏装机需求，不利于光伏产业持续发展。

光伏作为重要的清洁低碳能源，在国家实施“双碳”战略的大背景下，需要引导硅料、硅片、电池和组件企业协同发展，降低硅片价格下调对企业的不利影响，共同推动光伏产业健康发展。

同时，要鼓励企业加大研发投入，通过技术创新降低生产成本，为光伏产业高质量发展注入源源不断的动力。支持领军企业牵头组建创新联合体，推进产学研深度融合，携手攻关硅料、硅片、电池和组件等环节的关键核心技术，进一步提升行业整体竞争力。支持企业与高职院校探索产教融合、校企合作的新模式，促进产业链与人才链有机衔接、相互促进。

(责编：罗知之、陈键)