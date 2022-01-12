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“鸟巢”冬奥开闭幕式通信保障就位

2022年01月12日08:44 | 来源：科技日报
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原标题：“鸟巢”冬奥开闭幕式通信保障就位

科技日报北京1月11日电 （记者刘艳）1月10日，北京移动“鸟巢”保障团队对场馆网络质量进行的拉网式测试显示，“鸟巢”内已实现4/5网络无缝覆盖，指标正常，备份充足，可完全满足冬奥会开闭幕式期间各方通信需求。

谈及“鸟巢”的通信网络保障方案，北京移动保障团队介绍，平时，“鸟巢”用户数不到1000人，每万平方米用户密度不足15人。赛时，这两个数据预计分别飙升至10万人和2000人，业务量更将呈指数式增长。

用户及业务量的暴增让原有的通信模型必须做出改变。几易方案后，北京移动保障团队采用了最小化分区、全频段应用、分布式Massive MIMO和定制时隙配比等一整套创新技术。

为有效保障“鸟巢”看台区域“高密度高话务”的通信需求，北京移动提出了“最小化分区方案”。

为便于理解，北京移动保障团队工程师为记者举例，如果把通信网络比做信息高速公路，“小区”就是公路上的运输货车，货车越多，承载的信息越多。但是，小区不能无限制划分，否则会增加干扰，这和高速公路上货车太多会导致一系列交通问题是一个道理。

基于对“鸟巢”用户行为预测和业务模型的分析，北京移动保障团队将整个看台区域细化为77个小区，不同业务划入不同小区，小区间相互独立，以确保每个小区的用户体验。同时，为降低同频干扰，北京移动在“鸟巢”看台区域部署了2.6G+4.9G全频组网和分布式Massive MIMO。这一套组合拳打下来，不仅让网络容量翻倍，还有效降低了区间干扰。

距冬奥会开幕还有20余天，北京移动“鸟巢”网络保障团队还在为场馆内网络覆盖和网络质量做最后冲刺，以满足开幕式当天现场每位观众的通话、社交软件分享或现场直播需求。

截至2021年底，北京移动已全面完成朝阳区冬奥场馆内移动通信网络建设和测试，通过了“相约北京”系列测试赛的严格考验，为圆满完成2022年北京冬季奥运会重大通信保障任务做好了各项准备。

(责编：罗知之、陈键)

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