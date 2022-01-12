刘 艳

原标题：从1G到5G 技术成熟与应用爆发相辅相成

科技日报社、世界5G大会、未来移动通信论坛奉上的我国首个通信领域科普节目《通个信》第二期，高通中国区研发负责人徐晧博士为我们梳理了移动通信技术从1G到5G的演变，并指出，技术成熟与应用爆发相辅相成。

以每十年左右一个代际向前演进的移动通信技术，改变了人们沟通的方式，也推动了社会生活乃至生产方式的改变。

如徐晧所言，1G模拟通信技术时代，昂贵的“大哥大”虽然覆盖有限、速率很慢，但人与人之间的通讯自此摆脱了固定电话线的束缚。2G时代，模拟通信技术让位于数字通信技术，手机的信号覆盖更广、通话质量更好、通信价格更低。

徐晧强调，这两代技术均以语音通讯为特色。从3G时代开始，一切变得不同，真正的通信技术开始走向成熟，数据传输成为关键词，智能手机的出现和迅速普及让3G技术落地结果。

也是从此时开始，两件事值得铭记。

3GPP国际标准组织自此成为行业重要纽带，推动全球移动通信技术标准的统一和发展。

3G时代出现的CDMA技术，今天已很少谈及，但它的技术贡献直到今天仍在移动通信的发展演进中占有重要历史地位。

3G技术催生的应用虽然在今天看来显得比较初级，但当技术与应用相互作用发展到一定阶段时，我们发现数据传输速度不够快了、带宽不够用了，4G技术登场，催生了很多爆款应用。

同理，当4G也满足不了带宽的进一步需求时，5G就来了。更为关键的是，它的技术特性带来了通信技术作用于社会的革命性改变，通信技术不再仅服务于人，更可以连接人与万物。

从1G到5G，移动通信技术走到今天，技术成熟和应用突破相辅相成。

徐晧强调，一般来说，技术先于应用。就像当你体验到3G的好处时，3G其实已经商用了一段时间。也就是说，技术催生了新应用，这些应用反过来又推动技术再上台阶。5G也一样。

而5G商用至今，在诸多技术中，人们尤为关注毫米波。

手机之所以能收到信号，是因为自然界中存在着很多我们看不到也听不到的电磁波信号。

从声音到光之间，真实地存在着一大段我们平常感觉不到的频谱，这其中，有一段属于毫米波。

频率越低，传播的性能越好。但是，低频率频谱在大部分国家已成为紧缺资源，没有太多的频谱可以给5G使用。因此，大家把目光投向了高频率频谱。

徐晧说：“4G以前，我们几乎未对高频率频谱进行利用。作为5G重要的组成部分，具更大带宽、更高速率、更低时延特性的5G毫米波和中低频互相配合、互相补充，是达成5G全部愿景和潜能的关键所在。”

没有一个技术只有优点没有缺点，关键是能够找到比较好的应用场景。毫米波也一样，它可能不是某些应用的最好选择，但却可能是其他应用唯一的选择。

“各种技术挑战不断出现的同时，科研人员也会用各种各样的技术来解决这些挑战。”徐晧说，“从1G到5G，我们一直在解决问题，5G毫米波技术商用的挑战也会被逐渐克服。”

(责编：罗知之、陈键)