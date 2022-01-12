吴纯新

原标题：新型手术系统精准微创 打通梗阻“下水道”

“被这个老毛病害了10年，终于彻底解决了。”近日，湖北随州67岁的李先生从武汉大学人民医院（湖北省人民医院）康复出院。此前，该院泌尿外Ⅲ科主任程帆教授团队使用国内首款基于前列腺段尿道悬吊术原理的“Urowell”手术系统，为患有前列腺增生的李先生完成“疏通”手术。

相关数据显示，50岁以上中国男性良性前列腺增生发病率超过50%，其中三分之一需手术治疗。针对这一突出问题，程帆团队经多年潜心攻关，研发出一套名为“Urowell”的手术系统。该系统基于前列腺段尿道悬吊术压缩前列腺组织，可精准微创解除由前列腺增生引起的尿道梗阻，创伤程度与膀胱镜检无异。该项目产品荣获湖北省首届转化医学创新大赛二等奖和湖北省工会职工创业大赛创业组十佳。

程帆介绍，“Urowell”手术系统可极大改善前列腺良性增生的手术治疗过程，不再需要切割前列腺组织，手术时间由传统的1个多小时缩短到30分钟内甚至更短时间。这一医学临床创新极大降低了前列腺增生的手术治疗难度，且操作简单、术后并发症少、患者恢复快。

(责编：罗知之、陈键)