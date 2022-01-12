人民网北京1月12日电 （记者杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2021年全年，工业生产者出厂价格比上年上涨8.1%，工业生产者购进价格上涨11.0%。2021年12月份，全国工业生产者出厂价格同比上涨10.3%，环比下降1.2%；工业生产者购进价格同比上涨14.2%，环比下降1.3%。

图片来源：国家统计局官网

国家统计局城市司高级统计师董莉娟表示，2021年12月份，保供稳价政策效果持续显现，叠加原油等部分国际大宗商品价格走低影响，工业品价格有所回落。

从环比看，PPI由上月持平转为下降1.2%。其中，生产资料价格下降1.6%，降幅比上月扩大1.5个百分点；生活资料价格由上涨0.4%转为持平。保供稳价政策落实力度不断加大，煤炭价格继续回落，煤炭开采和洗选业价格下降8.3%，降幅扩大3.4个百分点；煤炭加工价格下降15.4%，降幅扩大7.0个百分点。冬季钢材、水泥等建筑材料需求偏弱，价格有所下降，黑色金属冶炼和压延加工业价格下降4.4%，非金属矿物制品业价格下降1.4%。国际原油、有色金属价格走低，带动国内相关行业价格下降。石油开采价格下降8.3%，精炼石油产品制造价格下降4.0%，化学原料和化学制品制造业价格下降2.1%；有色金属冶炼和压延加工业价格下降1.4%。另外，进口液化天然气价格上涨，影响燃气生产和供应业价格上涨5.3%；燃煤发电市场交易价格浮动范围扩大，电力热力生产和供应业价格上涨3.0%。

从同比看，PPI上涨10.3%，涨幅比上月回落2.6个百分点。其中，生产资料价格上涨13.4%，涨幅回落3.6个百分点；生活资料价格上涨1.0%，涨幅与上月相同。调查的40个工业行业大类中，价格上涨的有37个，与上月相同。主要行业中，价格涨幅回落的有：煤炭开采和洗选业上涨66.8%，回落22.0个百分点；石油和天然气开采业上涨45.6%，回落22.9个百分点；石油煤炭及其它燃料加工业上涨36.4%，回落16.7个百分点；黑色金属冶炼和压延加工业上涨21.4%，回落9.6个百分点；有色金属冶炼和压延加工业上涨20.0%，回落6.5个百分点。价格涨幅扩大的有：燃气生产和供应业上涨12.5%，扩大1.6个百分点；电力热力生产和供应业上涨4.8%，扩大2.4个百分点；食品制造业上涨4.2%，扩大0.7个百分点。

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