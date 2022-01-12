人民网北京1月12日电 （记者乔雪峰）谣言又来了？近日，“春节期间快递停运”的消息又在网络上传播开来。经记者从国家邮政局核实，该传言为假消息，今年春节期间，EMS、顺丰、京东物流等主要寄递企业均表示“春节不打烊”。

国家邮政局相关负责人告诉记者，针对春节期间的快递服务，国家邮政局在2021年12月30日就发出通知，要求节日期间各寄递企业统筹安排运营资源，提前做好运力和人力调配，维护基层网点运营稳定，切实保障节日期间人民群众用邮需求和行业安全稳定运行。同时还要深入开展“暖蜂行动”，让快递小哥有更多的获得感、幸福感和安全感。督促寄递企业特别是加盟制网点及时结算员工工资，保障员工合法权益。

记者查询发现，根据各快递企业发布的服务公告，今年春节不打烊的服务时间为2022年1月30日（腊月二十八）——2022年2月4日（正月初四）提供“春节无休服务”，其他日期提供常态快递服务，服务范围包括全国地区（疫情等特殊地区除外）。

快递企业均表示，春节期间会根据各地业务量预测情况，合理安排员工轮岗值班，确保春节期间快递服务安全、畅通。

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