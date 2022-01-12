人民网北京1月12日电 （记者许维娜）记者日前从交通运输部科学研究院获悉，去年12月中国运输生产指数（CTSI）总体呈现“货运有所回升、客运降幅收窄”的特点。

数据显示，2021年12月，中国运输生产指数（CTSI）为159.1点，同比下降5.8%，两年平均下降4.8%、降幅较11月收窄2.0个百分点。分结构看，CTSI货运指数为197.9点，同比增长1.9%，两年平均增长4.4%；CTSI客运指数为85.3点，同比下降30.1%，两年平均下降28.0%。

中国运输生产指数（CTSI）同比增速走势图。交通运输部研究院供图

交通运输部科学研究院信息中心副主任周健在接受记者采访时表示，去年12月CTSI指数总体呈现“货运有所回升、客运降幅收窄”的特点。其中，CTSI货运指数两年平均增长4.4%，增速较11月回升0.7个百分点，从2021年下半年以来发展趋势看，货运指数两年平均增速连续第6个月保持在4%左右，持续处于相对稳定的增长区间。

周健认为，受疫情多点散发影响，公众出行活动持续受到影响，12月CTSI客运指数两年平均下降28.0%，降幅虽然较11月收窄6.7个百分点，但总体仍处于低位运行状态。

CTSI货运指数两年平均增速走势图。交通运输部研究院供图

CTSI客运指数两年平均增速走势图。交通运输部研究院供图

据悉，中国运输生产指数（CTSI）以铁路、公路、水路、民航客货运量为基础指标加权合成，综合反映交通运输行业总体运行情况。指数由综合指数以及客运、货运两个分项指数构成。

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