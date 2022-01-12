人民网北京1月12日电 （记者赵竹青）全球变暖90%以上的热量储存在海洋中，海洋热含量变化是判断全球是否变暖的最佳指标之一。记者从中国科学院大气物理研究所获悉，近日，该所联合全球14个研究单位23位科学家组成的国际研究团队发布了国际首份2021年海洋变暖报告。报告显示：2021年海洋升温持续——成为有现代海洋观测记录以来海洋最暖的一年。同时，地中海、北大西洋、南大洋、北太平洋海区温度均创历史新高。

最新数据表明，在2021年，全球海洋上层2000米吸收的热量与2020年相比增加了14乘以10的21次方焦耳，这些热量相当于约500倍中国2020全年发电量。过去80年中，海洋每一个十年都比前十年更暖。海洋变暖随之引起了一系列严俊后果，包括推升全球海平面、降低海洋二氧化碳吸收效率、增加海洋热浪发生概率、强台风/飓风更多、极端降雨更多等等，对人类活动和生态系统有重要影响。

报告表明，海洋变暖在南大洋、中低纬度大西洋、西北太平洋等区域更为剧烈。为探究其原因，研究团队使用了美国国家大气研究中心（NCAR）地球系统模型（CESM）的独立强迫实验，揭示了不同强迫因子对海洋变暖的贡献。实验表明，温室气体增加是驱动海洋变暖空间结构的主要原因，此外工业和生物气溶胶、土地利用等对海洋变暖也有一定的影响。

此外，海洋对大气温室气体增加的响应较为缓慢和滞后，过去的碳排放导致的海洋变暖等影响将持续至少数百年之久。这一现象凸显了海洋在全球气候变化中的重要作用。研究团队指出，需要充分将海洋变暖的影响纳入气候风险评估、气候影响和应对当中。

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