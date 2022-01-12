民航局：逐步将通航短途运输融入运输网络 有效满足中小城市航空出行需求
人民网北京1月12日电 （记者乔雪峰）在近日召开的2022年全国民航工作会上，民航局提出了将要创新“干支通、全网连”服务模式。对此，民航局运输司副司长徐青在1月12日召开的新闻发布会上表示，围绕扩大国内航空需求和增强行业恢复动力，民航局将创新“干支通，全网联”服务模式，“十四五”期间，通过完善法规标准、开展试点示范、建设服务平台、优化资源配置、提升保障能力,逐步将通航短途运输融入运输网络，实现运输机场与通用机场的普遍通达，全面推广实施中转便利化与通程航班服务，有效满足中小城市及偏远地区航空出行需求。
徐青指出，创新“干支通，全网联”服务模式，对新时期民航发展具有强有力的促进作用。一是通过增加现有机场之间的通达性，有利于发挥枢纽机场的辐射效应，强化干线、支线、通航短途运输之间的“供血”效应。二是通过完善通程航班“一次支付、一次值机、一次安检、行李直挂、全程无忧”五项基础服务标准，以旅客需求为导向，推行中转服务便利化，有助于提升旅客对中转航班服务的满意度和获得感。三是通过引导航空市场主体间深度合作，挖掘中转市场潜能，有助于提升现有航班客座利用率，助力疫情防控常态化下行业复苏发展。四是通过解决目前通航短途运输航线在干支机场的中转服务断点，有助于增加旅客乘坐通航短途运输航班意愿，带动通用航空发展，进而实现民航“两翼齐飞”。
据徐青介绍，落实2022年民航工作会议精神，民航局印发了《民航局创新“干支通，全网联”服务模式实施意见》，并将开展先行试点，形成一系列可复制、可推广的试点经验，供行业参考和借鉴。争取到“十四五”末，基本建成广泛通达、中转顺畅的国内“干支通，全网联”高质量航空运输服务体系。
此外，为构建“干支通，全网联”的航空运输网络提供有力支撑，民航局积极推进中转信息化平台开发及应用，开发了“国内通程航班服务管理平台”和“中转旅客服务平台”两个公益性开放平台。目前，“国内通程航班服务管理平台”已具备通程航班备案、运行保障及运行监控功能，于2021年12月31日在9家航空公司和53家机场开展试点工作；“中转旅客服务平台”已有15家机场及集团正式使用，14家机场正在试用中。
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